Lima: Tarija será una región piloto de la reforma judicial en Bolivia

El Ministro de Justicia Iván Lima arribó a la ciudad de Tarija y se reunió con autoridades del poder judicial y dirigentes de las organizaciones sociales, para recoger propuestas que aporten a reformar la justicia en Bolivia

El Ministerio de Justicia avanza en elaborar un proyecto que coadyuve a reformar la justicia en el país. Con ese objetivo arribó a la ciudad de Tarija el ministro del área, Iván Lima, quien se reunió con autoridades judiciales y representantes de organizaciones sociales, para recoger sus propuestas.

La autoridad nacional, en entrevista con El País, habló sobre la base que tiene su propuesta, sobre los cambios que son necesarios, sobre la participación que se requiere de la ciudadanía y sobre el presupuesto que será necesario para concretar la reforma judicial.

Lima destacó los avances que hay en el departamento de Tarija, región que, junto a Oruro, será piloto de este proceso solicitado por el presidente Luis Arce y recomendado por organizaciones internacionales.

El País (EP): ¿Cómo avanza en Tarija la socialización de la reforma judicial, en base a estos seis ejes que plantea el Ministerio de Justicia?

Iván Lima (IL): Son pasos que se están dando desde las organizaciones, desde el pueblo, pero, principalmente, con un criterio que hemos asumido dentro del Gobierno nacional. Hay cosas que se están haciendo bien en algunos departamentos, especialmente Oruro y Tarija, y vemos que se puede hacer un trabajo más rápido en los seis ejes de la reforma judicial, en la medida que mostremos resultados concretos.

Hay algo que destaco en Tarija, que tiene que ver con la presentación y la solicitud de trámites virtualmente en Derechos Reales, no ha tenido mucha repercusión, el Consejo lo ha presentado y ya en Tarija lo tenemos el proyecto piloto implementado, y el plan es que podamos tener acceso a toda la información de Derechos Reales desde la computadora de la casa, pagando virtualmente, y lo mismo va pasar con la interoperatividad.

El 24 de septiembre se presenta el plan de interoperatividad entre la Fiscalía, la Policía y los Juzgados, y el tema del departamento de Tarija es uno de los temas que va ser priorizado. Oruro y Tarija, por la cantidad de juzgados, por la población, se prestan para ser departamentos pilotos en el proceso de reforma judicial.

Hay problemas en Tarija, no tenemos si no cuatro vocales en este momento, pero también hay soluciones. Es lo que me ha gustado de mi visita a Tarija, hay un proyecto que me ha entregado la presidenta del Tribunal Departamental de Justicia para refuncionalizar las salas constitucionales.

Las salas constitucionales atienden en este momento muy pocos casos y las salas civiles tienen más de 700 casos acumulados, este eje de la reforma, que es el balanceo del conflicto, tiene que ir en esa línea. No podemos estar atendiendo solamente algunas áreas del derecho, hay que distribuir mejor la carga de trabajo entre todos los juzgados.

Hay municipios en Tarija que no están teniendo servicio de acceso a la justicia, pero no son todos, es el departamento con mayor cobertura del país, creo que hay que mejorar estos servicios. Y uno de los puntos que, para mí, me parece fundamental en la reforma es la independencia judicial. ¿Cómo logramos que los jueces sean efectivamente independientes? Tiene que ver mucho con evaluación del desempeño y eso parte por lo que estamos haciendo hoy, que ustedes tengan información de calidad, que sepan cuántos jueces hay en la ciudad de Tarija, hay 42 jueces, ¿qué están haciendo esos jueces? ¿están cobrando deudas? ¿están atendiendo niños? ¿o feminicidios? ¿qué están haciendo los jueces de Tarija? La rendición de cuentas es parte de la evaluación de desempeño.

Hay en este momento algunas salas que están al día, hay otras salas que están demoradas ¿por qué pasa eso? ¿qué tiene que hacer Tarija para mejorar su justicia? ¿subir la cantidad de jueces o tenemos que abrir otras formas de solución de conflicto? Creo que en el mundo lo mejor es abrir otras formas de solución al conflicto. ¿Por qué?, no cobraría usted 200 dólares ante los tribunales, le va salir más caro el abogado, el trámite y lo mismo con muchos temas, no tiene que haber una sola puerta para solucionar un conflicto, no solamente jueces, hay que abrir la puerta a los jueces de paz, a los jueces vecinales, a la justicia comunitaria, a la conciliación, a la mediación. Tenemos que empezar a abrir más de una puerta para solucionar un conflicto.

Todo esto funciona con tecnología, con transparencia, con ajuste de las leyes, estamos trabajando en la reforma de la Ley 348, es nuestra ley más urgente, hoy le hemos entregado a los jueces de Tarija la Ley de Fortalecimiento a la Lucha Contra la Corrupción, que estoy orgulloso de sacar esa ley, porque reforma a la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz y le va dar al país una nueva visión de recuperar los bienes mal habidos de personas que ha robado al pueblo boliviano y nos va permitir hechos tan importantes, como hacerle un juicio a Sánchez Berzain. Ya con esta ley podemos hacer el juicio en rebeldía en delitos de lesa humanidad, y algo que nos hemos planteado con el Canciller es seguir lo más pronto posible, porque ya está autorizado por la Asamblea, el juicio de responsabilidades contra los autores de las masacres del 2003, entre ellos, Carlos Sánchez Berzain y Gonzalo Sánchez de Lozada, y todos los ministros que firmaron ese decreto que llevó a la muerte de bolivianos.

Después de esos ejes que le he planteado, independencia, acceso, darle puertas al ciudadano, con transparencia, con tecnología, ajustando la ley, lo que yo veo fundamental es el factor humano. Por eso me reuní con los rectores de las tres universidades, porque esa reforma parte también por inculcar valores a los jóvenes que están estudiando Derecho, dar una nueva perspectiva de qué es el Derecho, de que no es un tema de quién tiene más amigos y quién negocia mejor las decisiones. Hacer Derecho es hacer investigación. Los rectores y decanos me han explicado que quieren trabajar con nosotros, vamos a pedir que los jóvenes hagan sus tesis en la línea de la reforma, en los seis ejes de la reforma, y cuando vuelva a Tarija espero ya firmar los convenios para trabajar en las líneas de investigación y trabajar con lo que ha visto ahora, con las organizaciones sociales, con el pueblo organizado, con todos. Esta es una reforma que queremos emprender con todos.

EP: El tema económico también es importante, porque para mejorar los recursos humanos y la parte tecnológica se necesita de un mayor presupuesto

IL: Y ahí viene el tema de la rendición. El sector de la justicia recibe 200 millones de dólares al año y tenemos solo 1.098 jueces, ¿a dónde se va el dinero del órgano judicial?

Hay mucha burocracia, hay mucho viaje, hay mucha parte administrativa que tenemos que mejorar. Por eso, una ruta crítica nos plantea eso, 30 días escuchando a todos los bolivianos, 30 días escribiendo el documento con actores, con gente de cada departamento, y la fase final con Economía y Planificación.

Porque necesitamos el apoyo de la comunidad internacional, si quieren darlo, lo vamos a pedir, vamos a trabajar con la comunidad internacional en reforma, hay pedidos y hay ofertas de trabajar con nosotros, pero eso lo hace Planificación y Economía que da el presupuesto del TGN.

Le digo, 200 millones de dólares por año al sector justicia, debiera darnos mejores resultados. No estamos evaluando en qué se gasta el dinero del órgano judicial y esta es una de las tareas de la reforma, que ustedes sepan cuánto del presupuesto viene a Tarija y le sorprenderá que no le llega el presupuesto que le correspondería.

Creo que hay que ponerle número y cifras a toda reforma, ese es el camino, escucharnos entre todos, escribir el documento técnico y ponerle número. El Presidente es muy claro, un proyecto sin presupuesto no pasa del discurso. Queremos transformar la justicia y sabemos que se necesitan recursos.

EP: En esta reforma ¿se mantiene la elección de jueces? ¿O hay una alternativa para todo ese proceso?

IL: La elección de jueces, de las altas cortes, de los tribunales, es por voto popular. En enero yo propuse que vayamos a un referéndum que vaya a cambiar la forma de elección, le agradezco a Comunidad Ciudadana y Creemos que han aceptado mi propuesta y están abanderándola ahora.

Pero no es el único problema, solamente cambiar a las cabezas de justicia no va resolver el problema, nada de lo que hemos hablado hasta ahora pasa por quiénes están ahí en los altos cargos.

Hace mucho que la sociedad se empodere de la reforma, que sepa cuánto cuesta un juicio, que sepa cómo vamos a resolver los problemas, cómo vamos a tener independencia, cómo vamos a hacer una justicia transparente, sin corrupción, sin retardación y eso es con información de calidad, con las preguntas y los datos que les vamos a ir entregando.

EP: ¿Pero funciona la elección en sí? ¿no se politiza la elección?

IL: La elección de jueces por voto popular está en la Constitución, en tanto nosotros no hagamos un proceso que cambie la elección por voto popular, vamos a tener que seguir con ese modelo.

¿Cuáles son los dos caminos para reformar? Mejorar el proceso o ir a un referéndum de voto popular, que cambie, que quite el voto para elegir magistrados. Yo creo que ese camino puede ser, se está discutiendo y analizando, no está descartado.

Pero el otro el otro camino yo no lo descartaría. Yo he participado de las anteriores elecciones judiciales, he sido magistrado de Tribunal Supremo y me queda claro que necesitamos mejorar la forma de selección, en cuando a los méritos. No es lo mismo tener un doctorado o una maestría en una universidad de primera línea que un curso de diplomado, ahora todo vale igual, esto hay que mejorarlo, la calificación de mérito, el examen, tiene que ser tomado por las personas que conocen de esta materia. No puede ser tomado, con el respeto a la Asamblea Legislativa, por personas que no son abogados en ese proceso de selección. Lo que ocurre en el mundo es que le das la tarea de evaluación a las asociaciones de abogados, a quienes son los expertos, para tener el más alto estándar de formación académica en quien va ser la cabeza de la justicia.

Y después de todo esto, es la Asamblea la única instancia que puede decidir por dos tercios quién va, sabe usted que no tenemos los dos tercios, ni el MAS, ni Comunidad Ciudadana ni Creemos. Esta elección, a diferencia de la de 2012 y 2017, es nueva, es diferente, no hay dos tercios, se va tener que poner de acuerdo la clase política para seleccionar a los mejores. Y la propuesta que se está analizando, que la han acogido varios de los actores políticos, es que la pregunta a la gente ya no sea una sábana con 52 nombres que no conocen, si no una sola pregunta: ¿usted acepta, aprueba, la elección hecha por la Asamblea Legislativa? Si o no. Ahí ya le damos a la gente la posibilidad de evaluar lo que ha hecho su Parlamento y si lo ha hecho bien, ratifica la decisión y si lo ha hecho mal, votar no. El nulo no ha servido para nada en estas dos elecciones anteriores, ahora, en esta propuesta, si la gente vota no, va tener un efecto, va significar algo.

Creo que tenemos esos dos caminos. Este que estamos proponiendo, creativo, de soluciones, de mejoras, o ir al referéndum constitucional. Ninguno está descartado.

EP: Para concretar esta reforma judicial, ¿se abriría la Constitución solo por la elección de los jueces o habría otros temas?

IL: Yo diría que no hay otra reforma constitucional que sea necesaria. Estamos trabajando ahora en el nuevo Código Procesal Agroambiental, ya está en análisis en la Unidad de Análisis de Políticas Económicas y Sociales, y creo que ese pedido que yo hacía en diciembre, de eliminar el Tribunal Agroambiental, con este nuevo procedimiento, se va superar. Y el otro tema que proponía, que es eliminar el Consejo de la Magistratura, me parece que en este momento tenemos ya un buen Consejo de la Magistratura, hubo cambios de dos de los tres miembros y me parece que están teniendo un trabajo muy importante para la transformación de la justicia.

Yo, por el momento, me concentraría solo en la elección de voto popular como una propuesta o como algo que está en debate en este momento.

EP: ¿Los procesos a Jeanine Áñez deben darse antes o después de la reforma judicial?

IL: No se puede suspender la justicia para nadie, todos los procesos tienen que iniciarse inmediatamente. La razón de Estado que ha planteado el presidente Luis Arce en la vida de esos bolivianos que han fallecido, en sus familias, es de continuar y seguir con los procesos.

Ya tenemos juicios en curso, hay un juicio en La Paz, otro en Cochabamba, sobre lo que han sido las masacres, y en ese juicio están los militares, los policías, inclusive exministros de Estado, porque únicamente la señora Áñez tiene ese juicio de responsabilidades. Entonces, los juicios están avanzando, detenidos preventivos y hay la posibilidad de que este año tengamos acusaciones y vayamos a juicio oral.

Por lo tanto, no hay en este momento porqué estar esperando todo al juicio de responsabilidades, es un factor, es un elemento importante, pero hay otro escenario que se está desarrollando en este momento en los tribunales.