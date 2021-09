Régimen Penitenciario ratificó que se puso un médico y una enfermera las 24 horas para el monitoreo del estado de salud de la exmandataria de Bolivia.

Dos recientes juntas médicas que se realizaron para analizar la salud física y mental de la expresidenta Jeanine Áñez descartaron que requiera un tratamiento en un hospital o una clínica, informó este martes Juan Carlos Limpias, director general de Régimen Penitenciario.

“Ambas juntas, y en eso tenemos que ser claros, en ningún momento han determinado una salida externa o un tratamiento externo en algún hospital o alguna clínica; han visto las condiciones en las que está (en la cárcel) y ambas juntas han determinado que es posible llevar el tratamiento (ahí) tanto de su salud física como mental”, confirmó Limpias en una entrevista con La Razón Radio.

Áñez está detenida de manera preventiva desde hace seis meses por el caso Golpe de Estado y el 21 de agosto atentó contra su vida en la cárcel de Miraflores, por lo que su defensa legal y sus familiares insistieron en su pedido de que se defienda en libertad, sin embargo, la justicia negó nuevamente esa posibilidad.

Mientras, el Régimen Penitenciario asegura que Áñez tuvo una mejora considerable desde el momento que se autolesionó “porque la familia está pendiente todo el tiempo de ella”.

“Por eso nos extraña cuando dicen que no saben qué se le está poniendo o no saben cómo está (como si no tuvieran) una comunicación; (sin embargo) todo el tiempo la familia la está acompañando, en el día y en la noche, prácticamente todo el día (…) y creemos que esa medida (de permitir que su familia la acompañe) ha sido muy asertiva porque está ayudando bastante en la situación de su salud mental”, señaló.

Además, según ratificó el funcionario, se ha puesto un médico y una enfermera las 24 horas para el monitoreo del estado de salud de la exmandataria todos los días. Asimismo “nosotros estamos tutelados y supervisados por organismos, no solo nacionales, también internacionales, como el Alto Comisionado (de Naciones Unidas) que ya ha estado en 11 oportunidades en el centro penitenciario de Miraflores haciendo un seguimiento de cómo está su estado de salud y cómo están las condiciones de la señora Áñez”, remarcó.

