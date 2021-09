A 6 meses de encierro, Áñez clama por su vida y pide cerrar el caso

Desde su cuenta de Twitter la expresidenta Jeanine Áñez pidió cerrar el proceso que le sigue el Gobierno por el caso “golpe de Estado”, a seis meses de permanecer presa en la cárcel de Miraflores. Considera que no existen pruebas ni delitos. Según sus familiares, la exmandataria clama a los jueces y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por su vida y su libertad.

La hija de Áñez, Carolina Ribera, en Twitter dijo: “6 meses desde la ilegal detención de mi madre y sin derecho a defenderse en libertad de imputaciones sin pruebas. 6 meses que impiden su derecho a su salud e integridad. @JeanineAnez es inocente y la Justicia lo sabe pero lo niega. Exijo a los jueces su libertad!”.

El abogado Luis Guillén, defensor de Jeanine Áñez, afirmó que durante este tiempo el Ministerio Público no estableció la comisión de los delitos de terrorismo, sedición y conspiración. Por lo cual, señaló, el juez del caso debe levantar la detención preventiva de oficio.

Áñez fue aprehendida el 13 de marzo de 2021 en Trinidad, Beni. Entonces, su defensa denunció que la aprehensión fue ilegal, porque no había sido llamada a declarar en el proceso abierto a denuncia de la exdiputada Lidia Patty. El Gobierno indicó que Áñez estaba oculta y se alistaba para huir del país cuando fue atrapada.

Al tuit publicado en la cuenta de Áñez se adjuntó un video sobre la cronología de su asunción como presidenta y su detención.

En el video se sostiene que el único delito de Áñez fue “defender la democracia, pacificar el país y convocar a elecciones libres”.

La expresidenta fue detenida bajo los cargos de terrorismo, sedición y conspiración. El 14 de marzo una juez dispuso cuatro meses de detención preventiva, tiempo que después fue ampliado a seis. Plazo para que el Ministerio Público investigue.

De no ampliarse el plazo de investigación, la Fiscalía debe emitir una resolución de rechazo o acusación formal contra la expresidenta.

De todas maneras, Áñez aún tiene pendiente otra detención preventiva de seis meses dictada a inicios de agosto. En este segundo proceso, también en el caso denominado “golpe”, se le acusa de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la ley.

En estos acusaciones se señala a Áñez por hechos anteriores a su ejercicio como presidenta y la forma que asumió el cargo. Los hechos de Senkata y Sacaba forman parte de otro proceso en el marco de la jurisdicción de juicio de responsabilidades.

El abogado de Áñez, Luis Guillen, aseguró que: “En estos seis meses, (el Ministerio Público) tampoco ha logrado establecer cuál sería la presunta participación (en los delitos que se le acusa) de la señora Jeanine Áñez Chávez. Por lo tanto, corresponde que el Ministerio Público emita una resolución de rechazo y que la autoridad judicial de oficio levante la prisión preventiva”.

Recientemente, el abogado Juan Carlos Gutiérrez presentó a la CIDH una solicitud de medidas cautelares. Alegó que Áñez tiene diferentes padecimientos físicos y mentales, que no estarían siendo debidamente atendidos. Asimismo, hizo referencia a que la expresidenta intentó “autolesionarse”. En definitiva, señaló que su vida corre peligro.

El Gobierno respondió a la notificación de la CIDH y pidió se declare inadmisible la solicitud de medidas cautelares para la expresidenta y su hija Carolina Ribera, porque la salud de Áñez no está en riesgo y es estable.

Plataformas alistan actos a favor de la expresidenta

Colectivos y plataformas ciudadanas se reunirán este sábado en La Paz para definir acciones en defensa de la expresidenta Jeanine Áñez, quien hoy cumple seis meses detenida por el caso del supuesto “golpe de Estado”.

“Estamos en plena planificación del congreso, que son más de 100 personas que están llegando a La Paz y obviamente eso es el sábado”, dijo el activista Guillermo Paz-

El activista afirmó que para el encuentro se tiene previsto la instalación de un “mojón de la democracia” en la plaza Abaroa de la sede de gobierno.

20 plataformas

Paz informó que se prevé contar con la participación de 20 plataformas de Santa Cruz, similar cantidad de Cochabamba, 10 de Sucre, cinco de Oruro y otras cinco de Potosí.

Los colectivos también perfilan enviar cartas a organismos internacionales para denunciar la persecución política.

“Ya hemos hecho una denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunciando el abuso de un gobierno autoritario y que no respeta los derechos humanos. En esa línea, vamos a hacer que todos firmen ese documento y se lo presente a la UE, a varias embajadas internacionales y se va a planificar incluso viajes internacionales para hacer este tipo de denuncias”, detalló Paz.

Patty pide renuncia a ministro Lima

La exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Patty, manifestó ayer que la expresidenta del Estado, Jeanine Añez, no debe ir a un juicio de responsabilidades, porque no fue presidenta electa y pidió la renuncia del ministro de Justicia, Iván Lima.

“La justicia no está avanzando y debe trabajar por el pueblo boliviano. No compete un juicio de responsabilidades, ella no es una presidenta electa, no compete un juicio de responsabilidades. Está equivocado el ministro de Justicia, Iván Lima, que debe renunciar si no tiene la capacidad y se equivoca”, declaró Patty en rueda de prensa.