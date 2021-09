Los fans de Britney Spears quieren que obligue a su prometido a firmar un acuerdo prenupcial: la irónica respuesta de Sam Asghari

Britney Spears anunció su compromiso con Sam Asghari Britney Spears anunció su compromiso con Sam Asghari

Fuente: Infobae

Britney Spears anunció que se ha comprometido con Sam Asghari tras cinco años de relación. Tras conocerse la noticia, el futuro marido de la estrella pop respondió con humor a los fanáticos de la artista que le pidieron que haga un acuerdo prenupcial antes de su boda.

“¡Gracias a todos los que están preocupados por el acuerdo prenupcial!”, Asghari escribió sarcásticamente en su historia de Instagram el lunes. “Por supuesto que vamos a hacer un acuerdo prenupcial de hierro para proteger mi jeep y mis colecciones de zapatos en caso de que ella me deje algún día”, continuó, agregando dos emojis de llanto y risa.

Después de que Spears, de 39 años, y Asghari, de 27, anunciaran el domingo que habían dado el siguiente paso en su relación de casi cinco años, los fanáticos inundaron el perfil de Instagram de la cantante de “Toxic” con comentarios que la instaban a proteger su fortuna de 60 millones de dólares cuando se casara con el modelo.

El mensaje de Sam Asghari a los fanáticos tras conocerse su compromiso con Britney Spears

Varios fanáticos incluso llegaron a llamar a Asghari “el próximo K-Fed”, haciendo referencia al ex marido de Spears, el bailarín estadounidense Kevin Federline, con quien comparte a sus hijos Sean Preston y Jayden James, de 15 y 14 años, respectivamente.

La ganadora del Oscar, Octava Spencer, de 51 años, estaba entre los seguidores preocupados por el patrimonio de la artista y le escribió: “Haz que firme un acuerdo prenupcial”. Tras el revuelo, la famosa actriz borró su mensaje, pero ya era demasiado tarde.

El comentario de la actriz Octavia Spencer en el video de Britney Spears anunciando que se casa con Sam Asghari

La estrella de Hollywood eliminó el comentario, pero muchos fanáticos está mostrando su apoyo al mensaje que le envió, especialmente en medio de todos los problemas legales y financieros de Britney recientemente.

Un fan tuiteó: “¡Estoy con Octavia al 100%! Mucha gente se ha estado aprovechando de Britney. Desde Kevin, su padre, los abogados. Si él realmente la ama, él mismo solicitaría un acuerdo prenupcial “. Otro seguidor escribió: “Ella solo trata de asegurarse de que nadie vuelva a tocar el dinero de Britney”.

El anuncio se conoce días después de que el padre de la cantante, Jamie Spears, solicitara el fin de la tutela judicial que ha controlado la vida y la fortuna de la intérprete durante 13 años. El asunto se resolvería en una audiencia programada para el 29 de septiembre.

Asghari, nacido en Irán, es un entrenador personal y actor que ha aparecido en la serie de Showtime “Black Monday”. La pareja se conoció en el set del video musical de “Slumber Party” en 2016.

El representante de Asghari, Brandon Cohen, confirmó que la pareja estaba comprometida. “La pareja ha hecho oficial hoy su larga relación y están profundamente conmovidos por el apoyo, la dedicación y el amor que les han expresado”, dijo Cohen a través de un comunicado.

“¡No puedo creerlo!”, escribió Spears en el post de un video en Instagram en donde muestra la hermosa alianza que le obsequió su novio.

El diseñador Roman Malayev, joyero de Forever Diamonds, una firma neoyorquina, creó está pieza única, que tiene un diamante de 4 quilates y un valor de USD 70.000.

Asghari publicó su propia foto de Spears mostrando el dedo anular a la cámara.

El anillo de diamante lleva grabado en el interior “leona” porque es el apodo con el que él la llama, informó la empresa Forever Diamonds NY en un comunicado.

(@samasghari) (@samasghari)

Asghari será el tercer marido de Spears.

La estrella del pop estuvo casada anteriormente con Kevin Federline, el padre de sus hijos, Sean Preston y Jayden James, de 2004 a 2007. También tuvo una breve unión con su amigo de la infancia Jason Alexander durante tan solo 55 horas a principios de 2004. Spears estuvo comprometido con su ex agente Jason Trawick en 2011, pero se separaron en 2013.

En junio, Spears dijo a un tribunal de Los Ángeles que la tutela de 13 años controlada parcialmente por su padre era abusiva, diciendo: “Sólo quiero recuperar mi vida”. Durante su testimonio explosivo, la cantante dijo quería formar una familia con su pareja, pero que su padre no se lo permitía. “Tengo un DIU en mi cuerpo en este momento que no me deja tener un bebé y mis conservadores no me dejan ir al médico para sacarlo”.