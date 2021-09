MAS deja a Añez sin renta de expresidenta, con cuentas congeladas y bienes anotados

Fuente: paginasiete.bo

Juan Pérez Munguía

El Gobierno de Luis Arce le negó a Jeanine Añez recibir la renta que le corresponde por su condición de exmandataria, además, la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty logró que le congelen las cuenta bancarias y que sus bienes queden anotados de manera preventiva.

En noviembre de 2020 Añez envió una nota a la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, para solicitar un certificado de ejercicio de funciones y así recibir su renta. La misiva fue respondida por la directora de Asuntos Jurídicos de Presidencia, Jovana Schmith, en febrero de esta gestión, solicitándole que “avale la posesión de su mandato presidencial”.

En respuesta, la exjefa de Estado envió otra carta con cuatro documentos, entre los cuales están el comunicado del Tribunal Constitucional y la “Ley de prórroga de mandatos de autoridades electas”, que la reconocía como presidenta constitucional.

Ante esto la respuesta de Schmith fue que acredite con “documentación idónea su nombramiento y posesión en el cargo” y Añez envió una nueva nota en la que señala que remitió otra vez la documentación requerida, junto a otros tres folios de respaldo.

En marzo, la expresidenta fue arrestada por el denominado caso «golpe de Estado”, que fue abierto a denuncia de Patty en noviembre de 2020. Por este proceso es querellada por los delitos de conspiración, sedición y terrorismo, en contra del gobierno de Evo Morales.

La exparlamentaria masista pidió en abril a la Fiscalía solicitar la anotación preventiva de los bienes y el congelamiento de las cuentas bancarias de la expresidenta.

“Se sirva a disponer la anotación preventiva de todos los bienes inmuebles propios y en acciones y derechos que se encuentren registrados a nombre de Jeanine Añez Chávez”, detalla el documento firmado por los fiscales Omar Mejillones, Luis García y Ruddy Terrazas.

El abogado Luis Adolfo Guillén dijo que no hubo una notificación sobre la medida que alcanza a las cuentas bancarias de la exmandataria.

“La Fiscalía no nos ha notificado hasta el día de hoy con el pretexto de que es una información de todo el sistema financiero, no dictamina las cuentas que van a ser congeladas y han congelado todas su cuentas, hasta mientras”, afirmó.

La defensa interpuso una acción para que le levante las medidas, pero el Juzgado Décimo de Institución en lo Penal rechazó la solicitud en junio.

“Por lo tanto, el juez Décimo de Instrucción en lo Penal de esta capital (…) resuelve declarar infundados los incidentes de actividad procesal defectuosa de absoluta nulidad de la resolución de retención de fondos y congelamiento de cuentas bancarias”, especifica la resolución rubricada por el juez Armando Zeballos.

“Medida abusiva”

El jurista Alaín de Canedo manifestó a Página Siete Digital que la anotación preventiva de bienes y el congelamiento de cuentas de la exmandataria son ilegales porque no es procesada en la justicia ordinaria, por delitos que tengan que ver con afectación al patrimonio del Estado o corrupción pública.

“Anotación de bienes y congelamiento de cuentas y demás se hace por delitos que afectan al patrimonio del Estado o que tengan que ver con corrupción pública. A la expresidenta se la procesa por sedición, terrorismo y conspiración, que no están vinculados a ningún delito patrimonial ni de corrupción pública. Es una medida abusiva”, explicó a este medio.

De Canedo aseveró que interpusieron varios recursos para que se levanten estas medias, pero fueron rechazados al ser este un «proceso político». Agregó que los argumentos de los administradores de justicia para proceder en estas acciones no tienen sustento alguno, por lo cual son medidas arbitrarias.

No quieren que Añez se defienda

Carolina Ribera, hija de la expresidenta Jeanine Añez, manifestó que el Gobierno pretende dejar a su madre sin recursos económicos para que no pueda asumir defensa. Es por esa razón que no le otorgan su renta de expresidenta, además de que le congelaron las cuentas y anotaron sus bienes.

“Hacen de todo para que mi madre no tenga las condiciones para defenderse. Pero a mí no me importa quedarme en la calle, con tal de que mi madre salga libre. Lo que hacen con mi madre es abusivo, ilegal y arbitrario, porque es procesada por delitos de corrupción pública”, declaró.

Ribera detalló que al momento usan la herencia que les dejó su padre —quien falleció el año pasado— para sustentarse y para pagar los gastos de la defensa de la expresidenta. Añadió que también reciben el apoyo de algunos familiares y amigos.