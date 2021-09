‘Matador’ Mamani afirma que su conciencia está tranquila sobre 2019 y explica su foto con Camacho

El policía y boxeador Franklin “Matador” Mamani, investigado por las muertes de la zona Sur de La Paz ocurridas en 2019 durante el conflicto poselectoral, afirmó que tiene la conciencia tranquila y que cuenta con los descargos respectivos.

Asimismo, explicó que entonces apareció en una fotografía con Luis Fernando Camacho, porque se le había instruido resguardar a los cívicos.

Mamani hizo esas declaraciones a la prensa, a tiempo de presentarse a dar su testimonio ante la Fiscalía.

En este caso Mamani está sindicado en el grado de complicidad en el delito de homicidio y encubrimiento, por los hechos registrados el 11 de noviembre de 2019, cuando tres personas murieron por impacto de proyectiles de arma de fuego.

El policía aseguró que no estaba en el lugar de los hechos y que tiene los descargos respectivos.

“Uno es responsable de sus actos. Estoy consciente de lo que hice el 2019 siempre obedeciendo la norma. Dios gracias, mi conciencia está tranquila. Evidentemente estamos yendo un proceso, pero bueno tengo derecho para defenderme. Tengo descargos que presentar en su momento, de igual manera ahora estamos presentando descargo de que mi persona no estaba en el lugar donde me sindican”, explicó Mamani.

Respecto a la foto en que se lo observa con Luis Fernando Camacho, el policía señaló que había recibido la instrucción de disposiciones superiores de dar resguardo a los cívicos.

La foto de Mamani y Camacho ya apareció en redes sociales desde al menos el noviembre de 2019, es decir antes de que renuncie Evo Morales.

“Nosotros como policías estamos para el pueblo en sí, cumplimos las disposiciones superiores, hay planes de operaciones donde a mí me da la instrucción donde tengo que dar el resguardo a los cívicos. En este caso lo que usted me dice (la foto con Camacho) he cumplido esa norma, ese plan de operaciones y, bueno, estoy tranquilo” dijo Mamani.

Anunció que dará mayores detalles mediante su abogado, sin embargo, Mamani reiteró que realizó el trabajo policial cumpliendo el mandato constitucional de preservación del orden público y protección al pueblo.