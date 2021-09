Murió el comediante Norm Macdonald a los 61 años

Colin Quinn, Chevy Chase y Norm MacDonald en «Saturday Night Live» en 2012 Colin Quinn, Chevy Chase y Norm MacDonald en «Saturday Night Live» en 2012

Fuente: Infobae

Norm Macdonald, uno de los cómicos más conocidos y queridos del programa “Saturday Night Live”, murió este martes tras una batalla privada de nueve años contra el cáncer. Tenía 61 años. La triste noticia fue confirmada por su representante a Deadline.

La amiga y socia del popular comediante desde hace mucho tiempo, Lori Jo Hoekstra, quien estaba con él cuando falleció, declaró al citado medio que Macdonald había estado luchando contra el cáncer durante casi una década, pero decidió mantener sus problemas de salud en privado, lejos de su familia, amigos y fanáticos.

“Él nunca quiso que el diagnóstico afectara la forma en que la audiencia o sus seres queridos lo veían. Norm era un cómico puro. Una vez escribió que ‘una broma debería sorprender a alguien, nunca debería complacer’”. Ciertamente, nunca complació. Se echará mucho de menos a Norm”, expresó Hoekstra al medio estadounidense Deadline.

Norm Macdonald (Foto: Getty Images) Norm Macdonald (Foto: Getty Images)

Macdonald fue miembro de “Saturday Night Live” (SNL) de 1993 a 1998. El actor y guionista era famoso por sus impresiones de Burt Reynolds, David Letterman, Larry King y Quentin Tarantino. Después de cinco años en “SNL”, durante los cuales pasó tres como presentador del sketch de “Weekend Update”, el cómico protagonizó su propia sitcom, “The Norm Show”. Además de su trabajo antes las cámaras, también fue la voz de Lucky el perro en la película “Dr. Doolittle”, protagonizada por otro ex de “SNL”, Eddie Murphy.

“Me encantaría quedarme en ‘SNL’ para siempre, pero no puedes quedarte en el mismo lugar”, dijo a TV Guide en 1997. “La gente piensa que eres un perdedor”.

La salida del comediante de “Saturday Night Live” fue controvertida. En ese entonces se atribuyó su despido por sus contantes comentarios contra O.J Simpson, que era amigo íntimo de Don Ohlmeyer, presidente de la división de la costa oeste de la cadena NBC.

Macdonald mantuvo durante mucho tiempo que su despido se debió a sus duros ataques a O.J. Simpson durante el juicio por asesinato del ex jugador de la NFL. James Downey, quien escribió muchos de los chistes sobre Simpson, fue despedido al mismo tiempo y le dijo a Vulture en 2014 que ambos fueron echados debido a la amistad de Ohlmeyer con Simpson.

Norm Macdonald (The Grosby Group) Norm Macdonald (The Grosby Group)

A lo largo de los años, hizo numerosas apariciones en varios programas nocturnos, incluidos “Late Night With David Letterman” y “Conan”, y tuvo un papel recurrente en “The Middle”. Fue parte de películas como “Billy Madison” y “The People vs. Larry Flynt”. También hizo un programa de entrevistas para Netflix, “Norm Macdonald Has a Show,” en 2018.

Nacido el 17 de octubre de 1959 en la ciudad de Quebec, Macdonald comenzó su carrera en el mundo del espectáculo en los clubes de comedia de Canadá, desarrollando el estilo inexpresivo que se convertiría en su marca registrada y que definiría a una generación de cómicos. Hizo su debut en Hollywood como guionista del show “Roseanne” en 1992.

Norm Macdonald murió a los 61 años (The Grosby Group) Norm Macdonald murió a los 61 años (The Grosby Group)

Artistas como Jim Carrey, Jon Stewart y Seth Rogen rindieron tributo al influyente cómico.

“Mi querido amigo Norm MacDonald falleció después de una valiente batalla de 10 años. Fue una de nuestras gemas más preciadas. Un genio de la comedia honesto y valiente. Lo amaba”, escribió Jim Carrey en su cuenta de Twitter tras conocer la triste noticia. “Nadie podría hacerte quebrar como Norm Macdonald. Divertido y único”, tuiteó Stewart.

“Era un gran admirador de Norm Macdonald. Hoy perdimos un gigante de la comedia. Uno de los grandes de todos los tiempos”, expresó Rogen en sus redes sociales.