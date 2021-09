Murió Juan Carlos Novelo, primer baterista de la banda Caifanes

Colegas del mundo de la música y el espectáculo se unieron para despedir al también compositor y productor

A pesar de que hasta el momento no se revelaron las causas del deceso, trascendió que Novelo desde el inició de la pandemia por COVID-19 había estado batallando con el cáncer.

(Fotos: Twitter/Caifanes)





La mañana de este jueves 16 de septiembre se dio a conocer el fallecimiento de Juan Carlos Novelo, compositor, productor y primer baterista de la icónica banda de rock Caifanes.

Colegas del mundo de la música y el espectáculo se reunieron para darle el último adiós al artista en la funeraria García López ubicada en la alcaldía Coyoacán.

La noticia de la muerte fue confirmada por el pianista Guillermo Briseño, con el que colaboró, a mediados de los ochenta, en el sexteto Séptimo Aire.

Se sabe que el 11 de abril de 1987 Novelo se unió a Caifanes, agrupación con la que logró presentarse en el legendario Rockotitlán.

“Se nos fue un buen carnal, gran músico y super ser humano, compañero de varias batallas y sonidos, Juan Carlos Novelo, primer baterista de Caifanes. Buen camino carnau, nos vemos del otro lado”, escribió la agrupación liderada por Saúl Hernández en su cuenta oficial de Twitter.

En la biografía de Juan Carlos se sabe que participó en la elaboración de maquetas en canciones como “Mátenme porque me muero”, “Amanece” y “Nada”.

(Foto: Cuartoscuro)

“Extraordinario baterista, maestro, compañero, cómplice…”, señaló Francisco Barrios, mejor conocido como “El Mastuerzo”, integrante de Botellita de Jerez.

“Era una gran persona, él me dio clases en mi adolescencia”, “Nos está dejando sin músicos la pandemia. Al rato lo alcanzamos”, fueron algunos de los comentarios de los fans de Caifanes.

A pesar de que hasta el momento no se revelaron las causas del deceso, trascendió que Novelo desde el inició de la pandemia por COVID-19 había estado batallando con el cáncer.

En la biografía de Juan Carlos se sabe que participó en la elaboración de maquetas en canciones como “Mátenme porque me muero”, “Amanece” y “Nada”.

CIUDAD DE MÉXICO, 16MARZO2019.- La banda Caifanes durante su presentación en el 20 Festival Iberoamericano de Cultura Musical, mejor conocido como «Vive Latino 2019», realizado en el Foro Sol.

FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM

Novelo sólo estuvo dos años en Caifanes para posteriormente ingresar a las filas del grupo Kerigma en los años 90.

El grupo lanzó en 1988 su primer álbum como un cuarteto conformado por Saúl Hernández, Alfonso André, Sabo Romo y Diego Herrera.

En 1989 se unió Alejandro Marcovich como guitarra líder de la agrupación, con quien lanzaron Caifanes Volumen II (mejor conocido como El Diablito) y El silencio.

Para 1993 Romo y Herrera partieron de la banda y los miembros que quedaban produjeron “El Nervio del Volcán”. Trascendió que diferencias entre Saúl Hernández y Alejandro Marcovich disolvieron la banda en 1995.

Hernández siguió con Jaguares, que incluiría piezas de Caifanes y nuevas canciones. Finalmente en 2011, tras una reconciliación con Marcovich, Hernández formalmente revivió al grupo como quinteto.

SABO FUERA DE CAIFANES

Recientemente se dio a conocer una imagen promocional del grupo Caifanes, pero lo que llamó la atención en el afiche es la ausencia de Sabo Romo, uno de los miembros fundadores de la agrupación, quien también se sorprendió por el hecho, según lo declaró en una rueda de prensa.

El guitarrista se dijo ajeno a la decisión que lo dejó fuera de la emblemática banda de rock en español, pues tras varias décadas dedicado a ella, ahora presuntamente ya no forma parte de la agrupación.

“Básicamente hay que preguntarles a ellos. Por mi lado lo que puedo decir como colofón del tema, es que no sé por qué no estoy ahí (en Caifanes), no lo sé y no tengo otros adjetivos, creo que sería un buen momento si a ellos les nace (dar una versión) porque siempre hay tres verdades, la mía, la ellos y la real”, dijo el músico en conferencia desde Monterrey, ciudad a la que llegó para unir fuerzas con Apodaca Group y Mano Booking con el objeto de llevar el concierto Rock en tu idioma a más lugares.

El productor musical, que también forma parte del concepto Rock en tu idioma sinfónico, aclaro que quizá debido al distanciamiento que hubo en la banda liderada por Saúl Hernández debido a la pandemia, aunado a ciertos recuerdos podrían ser parte de un malentendido por el cual quedó fuera.