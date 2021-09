Organizaciones sociales de San Julián dicen que dejarán pasar la marcha indígena

Organizaciones sociales de San Julián dicen que respetarán y dejarán pasar la marcha indígena, que se dirige hacia Santa Cruz de la Sierra y que ya se encuentra en la comunidad de La Asunta de dicho municipio.

“Como Federación de Juntas Vecinales invitamos a nuestros vecinos a que no se presten a que haya vandalismos. Déjenlos pasar tranquilos, no hagan ninguna aglomeración, porque no quisiéramos que ocurra ninguna tragedia”, dijo Celso Castillo, ejecutivo de las juntas vecinales de San Julián.

El dirigente agregó: “Como estamos en democracia, respetemos. Enseñémosle qué es vivir en democracia. Es triste y lamentable que un gobernador de un departamento esté queriendo hacer las cosas a su antojo, sabiendo que él ha incitado al golpe de Estado. Dicho esto San Julián respeta, pero está en alerta».

Por su parte, Isidro Paxi, ejecutivo de la Federación Norte de San Julián, señaló que “nosotros, a los hermanos indígenas, lo respetamos, los queremos mucho y respetamos la democracia, pero decimos que no se hagan ‘trajinar’. San Julián los va dejar pasar tranquilos, pero allá en Santa Cruz, si los de la derecha hacen otra cosa fuera de la ley ahí sí que el pueblo de San Julián se va a parar. Estamos en estado de alerta”.

Los indígenas de Tierras Bajas marchan como medida de protesta para exigir respeto a sus territorios, su cultura y en contra de los avasallamientos a sus comunidades.

El objetivo de la marcha es llegar a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra el día viernes 24 de septiembre, fecha de la efeméride departamental.

