Persona que compre «edificios» será investigada por ganancias ilícitas, según diputado Cabezas

El legislador dijo que incluso los politólogos que asesoren a corruptos van a tener que dar información a la Unidad de Investigaciones Financieras de Bolivia (UIF) y los contadores que hagan balances.

Renán Cabezas, diputado del MAS. Foto de archivo: Opinión





Santa Cruz, 30 de septiembre (ANF).- El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Renán Cabezas, afirmó que se activarán investigaciones a toda persona que compre un edificio de la noche a la mañana, este hecho se daría en el marco del proyecto de ley contra legitimación de ganancias ilícitas.

“Cuando una persona empiece a comprar edificios, nadie compra de un día para otro, cuánto cuesta un terreno o construir una casa, eso no sucede con los gremiales”, sostuvo el presidente de la comisión a la ANF.

Argumentó que el sector gremial no se tendría que preocupar porque sus ingresos son de 100, 200 o 300 bolivianos y no hacen movimientos millonarios.

Sin embargo, en relación a los comerciales -por ejemplo- de la Eloy Salomón en La Paz señaló que posiblemente algunos incurran en el lavado de dinero, en especial si los movimientos de capital suben de 100 mil bolivianos y un millón de bolivianos.

“Posiblemente haya alguien que esté lavando dinero, pero si un comerciante tiene un capital de 100 mil y luego aparece con un millón se investiga. Eso no significa que se dé una sentencia, se va a investigar de dónde o cómo ha obtenido el capital”, sostuvo Cabezas.

La Eloy Salomón es una zona populosa de la ciudad de La Paz, donde se encuentran los comerciantes que comercializan computadoras, celulares, televisores, línea blanca, entre otros.

Dijo que serán investigados porque puede ser que sean personas que adquirieron un préstamo de un familiar o crédito bancario. Esta información se mantiene en secreto no se revela.

Señaló que solo si hay sospecha de elementos de hechos ilícitos será el Ministerio Público que se encargue de las investigaciones.

“La UIF va a investigar aquellos casos sospechosos, en caso que una cuenta bancaria se incremente de un día para otro en millones, es raro, nadie gana millones de un día para otro”, sostuvo Cabezas.

El proyecto de ley que fue aprobado en la Cámara de Diputados y fue remitido al Senado, está a la espera de entrar en debate en esa instancia legislativa. No obstante, varios sectores se han manifestado en contra de esta propuesta.

Profesionales deberán dar información de sus clientes

El legislador también manifestó que un politólogo que asesora a un político corrupto deberá dar información a la Unidad de Investigación Financiera (UIF), por lo tanto, también es un “sujeto obligado” a proporcionar información.

O un contador, “cuando tiene un cliente que va a hacer un balance y es sospechoso (de ilícitos) tiene la obligación de denunciar o de pasar información a la UIF”

Queremos evitar que dineros mal habidos entren a nuestras arcas, lo que puede generar varios problemas, como un desequilibrio económico, sostuvo.

En relación al secreto de fuente, Cabezas señaló que el proyecto no se refiere a la prensa, insistió que no se vulneran los derechos de la prensa que están estipulados en la Constitución, no obstante, el artículo 11 del proyecto hace referencia al “secreto profesional”.

“La Inviolabilidad hasta en el reglamento de la Ley de Imprenta está estipulado. La inviolabilidad no es permanente esto está supeditado al comportamiento de los seres humanos. En el caso del diputado Cabezas yo gozo de inviolabilidad en mi vehículo y en mi casa, pero eso se rompe cuando algo raro existe, cuando algo sospechoso e irregular existe. Eso no es permanente”, sostuvo.

Acusó a la oposición de tergiversar el contenido del proyecto de ley con fines políticos.

//NVG//