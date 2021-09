Pese a amenazas de muerte, Lluta dice que sigue como Presidente de la Adepcoca

El dirigente cocalero Armin Lluta reapareció este miércoles luego de desaparecer del Hospital San Francisco de Asis el martes y aseguró que sigue siendo el presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca), pese a las amenazas de muerte que recibió durante su “secuestro”, durante la toma de la sede de la organización por otro grupo que posesionó a Arnold Alanes como su presidente.

“Hasta el día de hoy me mantengo como dirigente de Adepcoca”, dijo Lluta a RTP, tras de su reaparición. El dirigente permanecía desaparecido desde el lunes, luego de la toma violenta de las instalaciones de Adepcoca por un grupo de cocaleros, encabezados por Arnold Alanes, que dinamitaron una de las puertas para ingresar en el inmueble.

Ante la situación de violencia, denunciaron que Lluta había desaparecido desde ese día hasta que el martes por la mañana. La abogada de Adepcoca, Evelyn Cossio, confirmó que Lluta fue encontrado en el sector de la Cumbre, totalmente ensangrentado.

Después de su hallazgo, Lluta fue llevado al hospital San Francisco de Asis, donde cocaleros custodiaban el nosocomio que, sin embargo, efectivos policiales procedieron con una gasificación en el sector, lo que hizo que el dirigente cocalero escape sin dejar rastros.

“Decían que si yo no renuncio al cargo me van a matar, que mi hijo correo riesgo. Tú te irás a la cárcel, tienes que renunciar al cargo, sino tu vida está en riesgo, en otra te vamos a matar”, narró Lluta.

Relató que el lunes, luego de la toma de la organización cocalera, se refugió en una casa aledaña, pero que los Policías, junto a varios jóvenes, lo perseguían y que incluso los efectivos del orden intentaron ingresar al domicilio particular donde se encontraba en resguardo.

“El lunes yo he tenido que escaparme, he tenido que salir y resguardarme. Me han perseguido varios jóvenes y una persona me ha guardado en su domicilio y la policía ha querido entrar a la casa particular y de ahí he tenido que escapar”, sostuvo el dirigente.

Aseguró que si algo le sucede a él o a su familia, los responsables serán el proclamado presidente de Adepcoca, Arnold Alanes, y el Ministerio de Gobierno.

“Si algo le sucede a mi familia, el responsable directo será Arnold Alanes, su grupo y el Ministerio de Gobierno”, indicó el representante cocalero.

Además, señaló que los que lo perseguían aseguraban que el Gobierno de Luis Arce iba a reconocer a Alanes como nueva cabeza del sector. Aseguraron “que el único dirigente legal es Arnold Alanes y que el gobierno lo va a reconocer”, manifestó.

Fuente: Brújula Digital