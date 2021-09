Piqué confesó que su relación con Pep Guardiola cambió cuando comenzó a salir con Shakira y habló de sus salidas nocturnas

El defensor del Barcelona dio detalles se lo traumática que fue para él la última temporada del entrenador en el club culé

Gerard Piqué, emblema del Barcelona (EFE/Alejandro García/Archivo)





El Barcelona transita tiempos de cambios. Es que después de más de una década de haberse convertido en uno de los mejores equipos del mundo de la mano de Lionel Messi, el máximo exponente futbolístico de su historia se marchó del club. Por la grave situación financiera que atraviesa la institución culé y cuando el nuevo acuerdo parecía sellado, el astro rosarino tuvo que dejar la ciudad con destino a París. De esta manera, Gerard Piqué quedó como uno de los emblemas de un conjunto que busca encontrar su nuevo destino.

En las últimas horas, el histórico marcador central catalán brindó una entrevista en la que habló del pasado y del presente del Barça, como así también de cuestiones personales que le afectaron hace ya un tiempo. En ese sentido, Piqué dio detalles de lo que fue su relación con Guardiola en la última temporada del entrenador a cargo del primer equipo, justo el año que él inició su relación de pareja con una estrella mundial de la música.

“En su última temporada hubo mucha tensión. Creo que Mourinho nos desgastó a todos. Pep exige máximo control en todo. Yo estaba saliendo con Shakira y todo cambió con él”, dijo el futbolista en diálogo con el programa de radio La Sotana, un show humorístico en el que participó el defensor.

“Tuve mucha presión y hasta pensé en irme la temporada 2011/12. Sufrí mucho ese último año con Pep”, agregó Piqué, que al mismo tiempo puntualizó que esa situación quedó atrás y que ahora su relación con el entrenador que dirige al Manchester City es “perfecta”.

Piqué compartió con Pep Guardiola la mejor época en el Barcelona

Además de referirse a lo que sucedió hace 10 años y su casi salida del club, el jugador que utiliza la camiseta blaugrana número 3 también habló sobre su posible retiro. “Voy temporada a temporada. Siempre pienso que es la última y si luego hay otra, pues perfecto. El día que vea que no le puedo dar más al equipo pues me iré. Siempre he sabido gestionar mi cuerpo”, analizó.

Acto seguido, Piqué aprovechó para comparar su situación actual con lo que fue su primera campaña con el club catalán e hizo hincapié en sus salidas nocturnas. “Cuando llegué al Barcelona salía más que el sol y todo el mundo me decía que no llegaría a los 34 como futbolista”, recordó. Y sumó en su comentario: “Si la gente supiese un 5% de mi primer año me dirían de todo. También es verdad que ha sido clave para mí la estabilidad emocional”.

Otro de los temas que tocó el futbolista de 34 años y que ganó 30 títulos en Barcelona fue cómo el plantel se enteró de la salida de Messi del club. “Nos llamó Laporta para informarnos. El club estaba esperando a ver qué pasaba con Leo porque el acuerdo estaba”, explicó Piqué, que también aclaró que la rebaja salarial que aceptaron fue en parte para poder lograr extender el vínculo del argentino. “Los capitanes nos bajamos el sueldo para que se pudieran inscribir los fichajes”, agregó.