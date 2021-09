Por qué Irma Dorantes no quiere que se haga una bioserie sobre Pedro Infante

La actriz y esposa del “Ídolo de México” no tiene injerencia en los derechos de imagen del cantante, pero aseguró que se trataría de una mala decisión si intentan que alguien lo imite, pues en ocasiones anteriores los actores que lo han encarnado hacen un mal trabajo.

Fuente: infobae.com

En medio del boom de las bioseries de grandes artistas que hicieron su carrera en México, como Luis Miguel, Juan Gabriel o Jenni Rivera, el público espera por algunas otras como la de Gloria Trevi, Andrés García, Paco Stanley, María Félix o, incluso, Pedro Infante, pero ésta última llegaría a la pantalla a contra de su gran amor, Irma Dorantes, pues la actriz confesó que no le gustaría ver retratada la vida del Ídolo de Guamúchil en un producto audiovisual.

Irma Dorantes fue uno de los grandes amores de Pedro Infante y una de sus esposas, pero no llegó a ser la heredera universal de sus pertenencias y tampoco tiene derechos en la imagen del cantante, sin embargo, reveló que si estuviera en su decisión hacer una serie biográfica del padre de su hija, rechazaría completamente la oferta.

En entrevista con De Primera Mano, la actriz de la época de oro del cine mexicano reveló que no se siente cómoda con la idea de ver que una persona intente interpretar a su esposo, pues piensa que las imitaciones han sido incontables y ninguna de ellas ha logrado igualar al Ídolo de México.

“Yo no tengo ninguna injerencia en eso y mi opinión no les importa, ¿verdad?, pero a mí, la verdad, no me gustaría (una bioserie) porque ya viste el intento que hicieron, no funciona. Lo primero que tienes que tener es una gente con un carisma como el de Pedro Infante y sería ideal, pero ¿quién te da esa sonrisa? Nadie, nadie”, dijo Dorantes.

Agregó que para ella es mejor que la gente recuerde al cantante tal cual fue a través de sus películas y canciones, sin ningún intermedio, pues piensa que a pesar de que han pasado más de seis décadas desde su trágico fallecimiento, el público mexicano lo sigue considerando como un ídolo.

“Dejémoslo como está, recordémoslo como está, con el amor que lo recordamos todos, tan maravilloso. Hace 64 años que se fue y seguimos viéndolo y admirándolo y ya nos sabemos las películas de memoria, los diálogos de memoria, las canciones de memoria, y cada día actúa mejor y cada día nos enamora más”, dijo la viuda de Infante.

Irma Dorantes compartió que para ella no fue nada grato ver la interpretación que Omar Chaparro hizo del cantante, inclusive lo llamó “como caído del infierno”, modificando el título original de la película Como caída del cielo.

Por otra parte, la histrionisa reveló que su estado de salud a sus 86 años es algo que constantemente le preocupa, pues principalmente teme que debido a que ya ha sufrido de cáncer, éste vuelva a aparecer en su organismo y termine con su vida.

Según reveló, desde hace nueve años sus médicos le informaron que se encontraba libre de cáncer, sin embargo, el miedo en ningún momento la ha dejado e incluso piensa que es una enfermedad de la cual nunca podrá ser dada de alta.

Irma fue la segunda esposa de Pedro Infante, su romance comenzó cuando ella tenía sólo 16 años y él tenía una familia con la bailarina Lupita Torrentera y un matrimonio con María Luisa León, quien a su muerte fue la viuda oficial del sinaloense.

Dorantes reveló que tras el accidente de avión que terminó con la vida del intérprete de Amorcito corazón tuvieron que pasar décadas para que ella fuera capaz de volver a escuchar su voz en una canción, pues su repentino fallecimiento le afectó tanto que no quería oírlo de esa forma.