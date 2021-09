Reciben 20 mil trámites por deudas por impuestos omitidos en Tarija

La ley 262 tiene la finalidad de condonar los intereses y multas del 100% del impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, impuesto a la propiedad de vehículos y el impuesto a la transferencia onerosa.



Omar Garzón C./Bolinfo/Tarija

Fuente: elPeriódico

Con la finalidad de fomentar una cultura tributaria, el Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, a través de la Dirección de Ingresos, continúa promocionando la ley municipal 262 – «Alivio y condonación de multas e intereses por impuestos municipales omitidos», más conocida como “perdonazo”, a través de la cual se beneficia a la población que no pagó impuestos de bienes inmuebles, propiedad de vehículos automotores y a la transferencia onerosa.

En ese sentido el director de ingresos municipales, Gustavo Carvajal, a través de una conferencia de prensa, informó que, al cumplirse casi dos meses desde que entró en vigencia la ley 262, se lograron procesar más de 17 mil folios, es decir tramites de impuestos impagos, dando como resultado una recaudación económica que supera los 5 millones de bolivianos.

“Es interesante la asistencia de la gente, que pese a que estamos ante una situación económica difícil, está asistiendo a pagar sus impuestos se está acogiendo a la ley, porque como es una política del alcalde, Johnny Torres, debemos crear una cultura tributaria, entonces con esta normativa se eliminan el 100 por ciento de las multas por impuestos omitidos”, dijo Carvajal.

De igual manera esta autoridad, aseveró que, si bien dicha ley tendrá una vigencia de 10 meses, en los primeros tres, las personas que deseen beneficiarse con esta normativa solo deberán presentar su cedula de identidad, es decir que desde el 31 de octubre, la Dirección de Ingresos solicitara una serie de requisitos para efectuar el descuento del 100 por ciento de multas generadas por el incumplimiento tributario.

APUNTE

Más detalles a tomar en cuenta para los contribuyentes

“Una de las ventajas de esta ley es que personas que no pagaron sus impuestos hace cinco años, no pueden realizar ni acceder a ningún trámite bancario, entonces por ese motivo la población se están beneficiando con esta ley, tenemos un dato donde aproximadamente 44 mil ciudadanos tienen sus cuentas de banco congeladas debido a que no pagaron sus impuestos”, declaró Carvajal.

En complemento el secretario municipal de administración, economía y finanzas, Renán Castillo, aseveró que, es importante cumplir con el pago de impuestos ya que los recursos recaudados, son devueltos a la población a través de obras, proyectos y programas.