Revuelo entre los opositores porque Andrea Barrientos expresó simpatía por Iván Lima (Video)

Fuente: Página Siete Digital / La Paz

Las redes sociales de los políticos opositores se alborotaron en las últimas horas por las declaraciones de la jefa de bancada de Comunidad Ciudadana (CC) en Senadores, Andrea Barrientos, quien dijo que tiene “más coincidencias con el MAS que con Creemos” y luego afirmó que el ministro de Justicia, Iván Lima, le cae muy bien.

Ante el revuelo causado hasta en las cuentas de sus propios compañeros de partido, Barrientos salió a aclarar que sacaron de contexto sus palabras y explicó sus coincidencias con Creemos.

“Con Creemos compartimos una lucha democrática, con Creemos compartimos el ideal de no permitir abusos, la firme convicción de que exista meritocracia en el país para transparentar las instituciones públicas”, dijo la senadora opositora.

En otro contexto, pero también en la Asamblea, había señalado sus coincidencias con el MAS con la finalidad de explicar que lo que busca su partido es la inclusión.

“Yo le he dicho, presidente, mil veces, que nosotros tenemos más coincidencias con el MAS que con Creemos”, sostuvo.

Agregó que la nueva generación a la que representa busca la inclusión social, para lo que convocó a la unidad explicando sus deseos de que a Luis Arce y a los ministros les vaya bien.

“Yo quiero que a Luis Arce le vaya bien, no tengo nada contra Luis Arce, espero que le vaya súper bien, espero que a los ministros les vaya bien, me cae muy bien Iván Lima, por ejemplo, la Cecilia (no precisa el apellido) ‘tu novio’ me dice. Me cae bien, ahora, de que nos tome el pelo, es otra cosa, nos presenta su reforma de justicia. No pues, que no nos la charle el Ministro; creo que en el MAS hay gente muy valiosa, presidente, a la que yo le valoro su lucha, tienen una lucha de años, que es altamente rescatable”, declaró en una sesión legislativa.

El video circuló por las redes sociales y provocó reacciones de rechazo entre los opositores. Por ejemplo, el diputado José Manuel Ormachea, también de CC, tuiteó: “Se ha dicho que CC ‘comparte más con el MAS que con Creemos’. Fuerte y claro:¡Con el MAS no compartimos un carajo más que el techo de la ALP! Son autoritarios y con autoritarios no se comparte, se les combate. Con Creemos nos une la lucha democrática por ver una Bolivia libre”.

El economista Mauricio Ríos García escribió: “Aquí espero a todos los mesistas que salieron a atacarme el año pasado acusándome de dividir a la oposición. La senadora @AndreaBSahonero se atrevió a decirme que había perdido la objetividad al criticar a Mesa y advertir justamente lo que ilustra esta intervención en la Asamblea Legislativa”. A continuación, publicó el video de Barrientos explicando sus coincidencias con el MAS.

Ante las críticas, la senadora divulgó otro video suyo explicando que sus declaraciones fueron sacadas de contexto. Según dijo, sus coincidencias con el MAS tenían que ver con la inclusión social, pero “lamentablemente el MAS ha perdido el norte en lo que se refiere a la inclusión, a la equidad, a la meritocracia”.

No faltaron los que le criticaron por expresar simpatía con Lima, sin tomar en cuenta que el Ministro de Justicia encabeza la arremetida judicial contra la expresidenta Jeanine Añez.