Reyes Villa Avilés: «En EEUU tenía casa, autos y avión privado, pero sentí un vacío y volví»

Llevar el nombre de su padre, ¿es una ventaja o una desventaja?

A mi hermano mayor le pusieron el nombre de Erik, que es el hermano de mi papá. Cuando llegué yo, me pusieron Manfred. En casa, a mí me llaman Manfredito. Es un orgullo llevar el nombre de mi padre.

¿Cómo era en el colegio?

Muy deportista. Hacía todo tipo de deportes. Era conocido por eso en mi colegio. Hasta ahora mi nombre figura en los récords de velocista. Siempre he sido buen alumno, tenía buenas notas. Y en la universidad en EEUU también me fue muy bien.

¿El haber crecido en un entorno político ha sido determinante para que le guste la política?

Cuando me fui a vivir a Estados Unidos mi padre nunca dejó de trabajar por Cochabamba. Él siempre fue político y un ejemplo a seguir. Siempre lo he visto trabajar y entregar toda su vida, todo su tiempo, a la política, incluso le daba más atención que a su familia: vivía, dormía y despertaba política.

Pero habrá visto que la política es, a veces, muy dura.

Sí, y una de las consecuencias fue el exilio. Fue difícil estar en EEUU en esa condición. Mi padre estuvo exiliado por temas políticos. Fue difícil no poder retornar a mi país, no poder ver a la gente que quiero, comer la comida que me encanta, estar con mi familia, no poder ver a mi abuela los últimos años de su vida, no poderla llevar a EEUU para que la atiendan, porque el exdictador no permitía que mi abuela salga del país. Fue difícil ver a mi padre sufrir porque no podía ver a su madre.

También ha habido momentos muy turbulentos en la política cuando su padre era autoridad.

Sí. Hubo un momento en que un presidente estaba financiando a la gente para que quemen la Prefectura. Salí varias veces a la calle a marchar en defensa de la democracia. Me gradué en 2007, y entre 2007 y 2009 iba y volvía al país, pero desde 2009 ya no retorné más a mi país. La crisis política la viví fuera.

Pero además la política debe crear momentos gratos.

De niño he visto el cariño de la gente hacia mi padre, y ahora entiendo que es porque trabajaba mucho, buscaba el bien de la ciudad. Cuando lo acompaño, veo el cariño de la gente. Y eso pasa en todas las ciudades, no sólo en Cochabamba. Él es realmente una persona que se ha dedicado mucho a su ciudad y a su país, todo lo que hace, lo hace por el bien de los bolivianos. Soy muy orgulloso de él, es una persona muy trabajadora y yo intento seguir sus pasos.

¿Y ser hijo de Manfred Reyes Villa es una ventaja?

Tiene sus ventajas y desventajas. Doy gracias a Dios por haber nacido donde he nacido y en la familia que he nacido, porque me han inculcado muchos valores, me han enseñado a ser una buena persona y me han hecho la persona que soy hoy en día.

¿Y por qué decidió retornar de Estados Unidos?

Después de haber conseguido todo, sentí un vacío, sentí que me faltaba algo. En ese país he tenido una vida muy privilegiada. Llegué a conseguir todas las metas que uno podía plantearse siendo joven. A los 30 años había alcanzado todo lo que me propuse. En EEUU llegué a tener casa, autos, un avión privado, un trabajo donde me iba bien y ganaba mucho dinero, pero llegó un momento en que entendí que el dinero ya no lo era todo. Sentí un vacío, sentía que quería hacer algo más, que quería crear más impacto, fue entonces que decidí volver a Bolivia para ayudar a mi gente y para hacer algo bueno.

¿En qué trabajaba en EEUU?

Después de estudiar en la universidad número uno en Ingeniería Aeroespacial (Florida), viví en Seatle, donde trabajé para Boeing, luego trabajé para Dassault Falcon Jet (una empresa que hacía jets privados), después trabajé en una empresa que hacía motores para aviones comerciales. En Nueva York trabajé en la oficina principal de ventas para Latinoamérica. Yo ganaba una comisión por cada avión que vendía. Viajé a todo el mundo y conocí a las personas más ricas del mundo.

Tenía una vida extravagante, y en uno de mis viajes me dije: “Lo tengo todo y ya no hay más que no pueda alcanzar económicamente, pero me falta algo”. Fue entonces, en un viaje a México, que tomé la decisión de venirme a Bolivia.

¿Cuánto ganaba en EEUU?

Todo dependía de cuántos aviones vendía. Lo que allá ganaba en un mes vendiendo sólo un avión al mes, acá como concejal voy a ganar en seis años. En promedio al año vendía entre 10 y 15 aviones y cada avión costaba entre 30 y 60 millones de dólares. Las comisiones iban de 75.000 hasta 180 mil dólares por avión. Si vendía múltiples aviones me aumentaban 50.000 dólares por avión extra.

Pero llegó un punto en que el dinero pasó a un segundo plano. Ya no trabajaba por dinero, sino porque me gustaba lo que hacía. Nunca me fijaba mi cuenta, sólo hacía lo que quería hacer. Incluso me dediqué a hacer stocks y empecé a ganar mucho más dinero. Me metí en criptomonedas y continúo haciendo eso.

Yo no estoy acá por dinero, a diferencia de muchos que buscan la política por dinero y poder. Dinero y poder ya lo tuve y si hubiera querido seguir teniéndolos, me hubiera quedado en EEUU. Yo retorné porque realmente quiero ayudar a mi gente, a mi padre, quiero trabajar por un proyecto más grande porque en Bolivia hay todo: hay talento, hay gente trabajadora, hay riqueza, pero a muchos bolivianos no se les da la oportunidad.

¿Qué quiere hacer y cómo lo va a lograr?

Realmente he venido aquí para ayudar a la gente joven. Yo creo que hay mucha gente en Bolivia que se esfuerza, que es buen alumno, buen profesional, pero que no tiene oportunidad. Entonces yo vi que tenía la posibilidad de ayudar a esa gente. Me gustaría crear el “sueño boliviano”. El sueño americano te permite esforzarte sin importar quién eres o de dónde vienes. Si te esfuerzas, estudias y trabajas, te tiene que ir muy bien. Lamentablemente no son las mismas condiciones aquí en Bolivia. Aquí puedes ser el mejor en todo, pero no se te abren las puertas. Eso hay que cambiar. Entonces, tengo el sueño de crear el “sueño boliviano”. Estoy en busca de eso. Por eso estoy acá.

¿Cómo se da su llegada al Concejo?, ¿en qué momento se gestó esa posibilidad?

Yo llego a Cochabamba sabiendo que quería hacer algo por mi ciudad y entendiendo que la forma en que podía hacerlo era desde la política, mediante el Concejo. Hablé con mi padre, pero él quería que me quede en EEUU porque vio que me iba muy bien en mi carrera. Me dijo que tengo un gran futuro en ese país. Pero le expliqué lo que yo estaba atravesando, del vacío que estaba sintiendo, que quería hacer algo por Cochabamba. Fue así que se dio la posibilidad de que yo entre al Concejo. Ahora estoy utilizando todo el poder que tiene el Concejo en beneficio de los cochabambinos.

Entra al Concejo con muchas ilusiones y expectativas. Ahora que ya está adentro, ¿con qué se topó? ¿Qué tal es la política?

El Concejo es interesante. Hasta ahora he tenido una linda experiencia. He conocido a gente muy trabajadora. Muchos concejales tienen el interés de ayudar. Pero también veo cosas muy negativas. Habiendo llegado a conocer más a los concejales del MAS, me molesta algo: la mayoría de las veces ellos quieren trabajar por el interés de Cochabamba, pero lamentablemente tienen unos jefes a los que tienen que reportar, y esos jefes no quieren una buena gestión de Manfred. No les interesa Cochabamba. Por lo tanto, muchas veces votan en contra de algo cuando saben que ellos quieren votar por el sí. Ese es el único punto que me da lástima del Concejo.

El rol natural del Concejo es fiscalizar al ejecutivo. Una de las críticas del MAS es que siendo hijo del alcalde, ¿usted va a poder fiscalizar a su padre?

Ese cuestionamiento es netamente político. Los concejales entienden muy bien mi rol. Un concejal no hace la diferencia cuando se trata de fiscalizar. Hay 11 concejales. Si hipotéticamente yo no quiero fiscalizar a mi padre, hay otros 10 que lo pueden hacer. Digamos que algo entra a mi comisión y yo no quiero fiscalizar a Manfred, pero hay otros dos concejales que lo pueden hacer. Además, una vez que se aprueba en la comisión, pasa al pleno y allí hay 11 concejales.

Hoy es el alcalde interino. ¿Pesó ser hijo del alcalde para llegar a ocupar el cargo?

Si por ser el hijo del alcalde tuviera esa ventaja, sería también el presidente del Concejo y no es así. Todos los concejales tenemos un rol y yo soy una persona con la capacidad de manejar proyectos precisamente por mi profesión. Tengo maestría en administración de empresas y por eso estoy en la primera comisión. Yo he sido alcalde no por el alcalde, porque él no decide qué concejal entra como alcalde. Es un tema de los concejales. Ha sido un consenso y los concejales confían en mi capacidad. En lo político, tengo experiencia porque he trabajado con mi padre día a día, lo he acompañado siempre desde niño en sus campañas, los fines de semana iba con él a las provincias, a los pueblos.

¿Los vaivenes de la política no le hacen arrepentirse de haberlo dejado todo?

Estoy contento. No creo que haya otro trabajo que me haga más feliz. Es más, me pagan por ayudar a la gente. Para mí no es un trabajo, es algo que me gusta.