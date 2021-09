Robaron en instalaciones del Centro para el Adulto Mayor

El hecho delictivo ocurrió durante la noche de este domingo.

Fuente: Red Uno

La Unidad del Adulto Mayor, dependiente de la Alcaldía del Cercado, departamento de Cochabamba, reportó un robo de varios objetos electrónicos dentro de sus instalaciones, entre las avenidas Oquendo y Aniceto Arce, el hecho habría ocurrido durante el fin de semana.

Funcionarios de la Alcaldía permanecían afuera de las instalaciones del lugar, mientras la policía realizaba las pesquisas correspondientes. De acuerdo a la cuantificación preliminar los antisociales se habrían llevado computadoras de uso administrativo, televisores, documentos aprovechando el Día del Peatón.

“Es importante usar el tema de tecnología para ayudarnos en este caso, todavía no se tiene el reporte exacto, estamos tratando de implementar la tecnología a nuestro favor y no sólo en los edificios municipales, sino en toda la ciudad”.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Humano de la Alcaldía, Jenny Rivero, indicó que “llama la atención que la oficina no ha sufrido ningún tipo de violencia, no hay ruptura de vidrios, de puerta, no se ha roto ni un candado, no han violentado una chapa”, indicó Rivero.

El Alcalde Suplente Temporal, Manfred Reyes Villa Aviles, señaló que investigan el robo y realizan la verificación de cámaras de seguridad cercanas a la institución municipal.