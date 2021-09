Salvaje ataque a menor en la Pampa de la Isla queda grabado por cámaras de seguridad

Las imágenes de una cámara de seguridad reflejan la gravedad de la agresión que sufrió una adolescente de 14 años cuando retornaba a su domicilio el pasado domingo en el barrio San Antonio de la Pampa de la Isla.

El sujeto se bajó de una motocicleta y comenzó a golpear a la menor para arrebatarle su celular y el dinero que llevaba. Acto seguido la apuñala causándole una herida superficial en el cuello y otra de mucha mayor gravedad en una de sus piernas.

La llegada de varios conductores puso fin al salvaje ataque, obligando al atracador a huir en su moto para no ser capturado por los testigos, quienes no pudieron darle alcance.

La menor tuvo que ser suturada con 21 puntos (la mayor parte en la pierna) y ahora se recupera en su domicilio; su familia dijo que recibirá ayuda física y psicológica.

La menor de edad relató que regresaba a su casa de la venta cuando fue sorprendida por el sujeto que sin darle tiempo a reaccionar la atacó con brutalidad.

“Yo me desesperé y le tiré un codazo, ya luego me estaba arrastrando por la calle y me cortó la pierna. Luego vino un auto y lo enfocó bien y recién me pude parar. Tengo heridas en la pierna, en la rodilla y en el cuello”, señaló la víctima.

Los vecinos denuncian que no es el primer caso que sucede en el barrio y que a pesar de los hechos de inseguridad no existe presencia policial en la zona.