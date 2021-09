Según Almagro, Evo sabía del fraude

Las revelaciones del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el libro “Luis Almagro no pide perdón”, es una muestra de que en Bolivia el 20 de octubre de 2019 se planificó y llevó adelante un “monumental fraude electoral”. Desde esa fecha, el entonces presidente Evo Morales, que antes de conocer los resultados oficiales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) se daba por ganador, conocía sobre los indicios de fraude.

Según el reporte de Página Siete, “(Almagro y su equipo) aseguran que entre el 20 de octubre y el 9 de noviembre le fueron pasando el mensaje al Gobierno de Bolivia de que habría que hacer una segunda vuelta, porque los indicios marcaban que había fraude. Sin embargo, desde el entorno de Morales no daban señales de aceptación”.

Agrega que Morales pidió que llamarán a la persona de contacto de la OEA, a quien se dirigió y le dijo: “Paren ese informe, revisen bien”, porque si lo difunden -sostuvo- “van a incendiar Bolivia” y habrá muertos.

“Esta versión, que saldrá a luz pública muy pronto, muestra que el gobernante MAS y Morales planificaron un gran fraude electoral para mantenerse en el poder, lo hicieron con meses de anticipación, con la participación de las instituciones públicas, apoyo desde afuera. Por eso, pedían tiempo para que no se divulgara la información del fraude”, señaló el diputado Óscar Balderas de Comunidad Ciudadana (CC).

Recordó que en las oficinas del Ministerio de Justicia se encontraron actas y la denuncia de u n grupo de ciudadanos mexicanos que operaban desde el hotel Real Plaza, además de otras irregularidades.

Manuel Morales del Conade dijo que el relato de Almagro en el libro pondrá en evidencia que Evo al ver que se descubrió el fraude tuvo que recurrir a una nueva narrativa, de un presunto golpe de Estado para liberarse de cualquier responsabilidad.

“Se preparó el fraude de manera sistemática, con los elementos a su alcance, desde los tribunales departamentales electorales, además del despido de personal técnico, como los jefes de la base de datos y de seguridad tecnológica del Tribunal Supremo Electoral”, indicó.

Balderas y Morales coincidieron que con esta nueva revelación, la teoría de golpe de Estado se aleja cada vez más, pese a que se pretende imponer el relato de la provisión de armas de Argentina, el presunto disparo de un misil al avión mexicano que trasladaba a Evo a México, entre otros.

“Los bolivianos sabemos la realidad de lo que pasó no solamente fue el fraude en la franja presidencial, sino que se dio también en la franja de diputados, porque se evidenció en el conteo cómo los votos emitidos para presidente fueron cambiados para legisladores, entonces fue todo un montaje”, señaló el representante del Conade.

Las misiones electorales de la OEA y la Unión Europea (UE) manifestaron en su momento que en el proceso electoral del 20 de octubre de 2019 se presentaron irregularidades que pusieron en duda su legitimidad.

LA MOE EMITIÓ RESULTADOS REALES

La AFP (agencia internacional de noticias) ya en noviembre de 2020 escribió sobre el libro, y dio a conocer otros detalles, consultados por los periodistas uruguayos Martín Natalevich y Gonzalo Ferreira al diplomático y secretario general de la OEA, Luis Almagro.

Una de ellos es sobre una posible interferencia política directa.

Almagro respondió: “No, no. Yo estoy a lo que me diga la misión de observación. Yo no le digo a la misión de observación los resultados”.

“Pero si un acta está adulterada, está adulterada. Si había servidores ocultos, había servidores ocultos. Si esos servidores ocultos metieron cientos de miles de votos, hicieron eso. Listo. Nos basamos en hechos. Y nosotros estamos a lo que ellos digan. Si decían: ‘Ganó Evo’, ganó Evo y listo, se terminó la historia”.

Para Almagro era vital la presencia de la OEA por lo sucedido con el referéndum del 21 de febrero de 2016.

