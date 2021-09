Sobredosis de fentanilo: la causa de la muerte del actor Logan Williams a los 16 años

Hasta ahora se desconocía de qué murió del intérprete de Barry Allen en “The Flash”

La causa de la muerte del joven actor Logan Williams, quien repuntaba por su papel en The Flash, fue confirmada por estudios forenses: sobredosis de fentanilo. La peligrosa droga le arrebató la vida a Williams, quien apenas cumplía los 16 años de edad tras su fatal consumo.

El actor, quien interpretó a una versión juvenil de Barry Allen, alter ego de Flash para la serie de la productora CW, falleció en una casa de cuidados en British Columbia, Canadá. Aunque su muerte sucedió el 2 de abril de 2020, la información sensible fue resguardada hasta ahora.

Según lo escrito por el diario estadounidense The New York Times, el deceso de Logan Williams fue concluido como accidental. El fentanilo ingerido por el actor solo era una respuesta a los vastos problemas mentales con los que lidiaba, mismos que lo orillaron a usar otras sustancias ilícitas.

Los reportes solo dictan la gravedad del asunto. Logan Williams ya presentaba severos problemas de adicción, incluso llevándolo a estados de inconciencia. A finales de febrero de 2020, la condición del actor de The Flash era preocupante, pero no hallaría fin hasta meses posteriores.

Anterior a la lamentable defunción, Logan Williams fue diagnosticado con daños irreversibles en su cerebro, mismos que lesionarían a largo plazo su memoria y propio funcionamiento del órgano. Los estudios neurológicos lo llevaron a pasar días en el hospital hasta que se decidió internarlo en una casa de cuidados en Canadá.

El informe esclareció algunos cuestionamientos que surgieron tras la muerte de Logan Williams, actor canadiense quien también participó en Supernatural. La causa del fallecimiento permaneció no revelada, aún cuando se interrogó al círculo más cercano del joven actor.

La familia de Williams fue bastante recatada con respecto a sus declaraciones. Marlyse Williams, madre del actor, declaró su cabizbajo estado de ánimo, sumado a que la muerte de la joven promesa empató con un momento crítico de la pandemia del coronavirus. “Estoy absolutamente destrozada, y a eso se añade el hecho de que no puedo abrazar a mis padres, quienes han perdido a su único nieto”, declaró.

El duelo no solo afectó a sus familiares, sino también a sus amigos y compañeros del trabajo. Uno de los primeros en pronunciarse, y rendir un homenaje, fue Grant Gustin, quien es la estrella del show The Flash. En sus redes sociales compartió una fotografía junto a un pequeño Logan Williams en el año 2014. “Acabo de escuchar la noticia de la muerte de Logan Williams y estoy devastado”, señaló el intérprete de Barry Allen.

También resonaron las palabras de John Wesley Shipp, actor destacado por su rol del padre de Flash. “Estaba 100% comprometido con interpretar al joven Barry Allen y lo echamos de menos una vez que terminamos esa parte de la historia”, redactó Wesley. “Todo mi amor y más sentido pésame”.

Logan Williams alcanzó la gloria al sumarse a las filas de la productora CW en la historia de uno de los superhéroes más famosos de DC. Su desempeño actoral lo llevó a conseguir un premio Joey, galardón dado a los niños canadienses dedicados a dicho arte.

Además de la historia del veloz personaje escarlata, Williams compartió créditos en When Calls The Heart, una serie de drama sobre la frontera canadiense. Erin Krakow, con quien colaboraba en los libretos en la producción, lo recordó como un joven hermoso, cálido, gracioso y talentoso. Asimismo se lamentó de no poder haber visto el futuro relevante que se le presentaba a Logan Williams.