Suspenden audiencia de Leyes y Rojas porque el abogado tiene Covid-19

La audiencia de medidas cautelares que se tenía prevista hoy contra el exalcalde de Cochabamba, José María Leyes, y la ex intendente Municipal, Luz Rojas, se suspendió debido a que su abogado podría estar con coronavirus. Se reprogramó para el martes 28 de septiembre a las 11:30.

Leyes y Rojas llegaron hoy hasta el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) para participar de una audiencia de medidas cautelares por el caso de nombramientos ilegales mientras ellos desempeñaban sus funciones en la Alcaldía de Cochabamba.

“Se me han iniciado procesos por el trabajo que he realizado por casi tres años y seis meses en la Intendencia Municipal. De hecho, ha habido hasta el descaro de algunas autoridades de pedirme la devolución del trabajo que he hecho cuando hemos visto concejales calentando la silla”, afirmó Rojas antes de entrar a su audiencia.

El exalcalde llegó también al TDJ, pero no quiso emitir ninguna declaración. La Alcaldía pide detención preventiva para José María Leyes y Luz Rojas.

“He tenido más de 10 procesos que han sido un perjuicio para mi persona primero en el tema económico, en el tema personal, en el tema familiar también porque mi familia se ha sentido mal”, indicó Rojas antes de ingresar a la audiencia.