Tarija: Con promulgación de POA 2022 la ALDT da por cerrado debate de presupuesto

Desde la directiva del legislativo departamental aseguran que el Chaco recibirá 15 millones de bolivianos del IDH a través de programas departamentales

Con la promulgación de la ley que aprueba el Plan Operativo Anual 2022 la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) da por cerrado el problema de presupuesto, ante los cuestionamientos y reclamos de autoridades chaqueñas sobre la asignación de recursos económicos, principalmente del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

Fuente: El País

Mauricio Lea Plaza, vicepresidente de la ALDT, explicó que Oscar Montes, gobernador de Tarija, ya promulgó la ley, por lo tanto, el presupuesto 2022 es un tema cerrado. Al mismo tiempo indicó que se incluye asignación de recursos IDH para el Chaco, desmintiendo así las versiones de las autoridades chaqueñas.

En ese sentido, el legislador explicó que se asignó 15 millones de bolivianos de recursos del IDH para el Chaco mediante programas departamentales, tales como el bono de vacunación, prediarios para internos de las cárceles, renta dignidad, títulos de bachiller, asignación para seguridad ciudadana y lucha contra la violencia.

“Las regalías se descuentan de manera directa, en esa parte no hay nada que conciliar. Hicieron un proceso de transición donde deberían haber resuelto sus observaciones – comentó Lea Plaza –. En el IDH no hay una norma específica que establezca la transferencia del 45%. Varias normas que ellos refieren son preconstitucionales. La única ley que decide qué recursos recibirá el Chaco es la Ley Marco de Autonomías, que no incluye el IDH. El Estatuto del Chaco tampoco contempla eso”.