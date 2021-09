Tarija: Son 350 colegios que están con clases presenciales

Según la DDE, al margen de los 350 establecimientos educativos que están en clases presenciales, hay 261 en la modalidad semipresencial y 219 a distancia o virtuales en el departamento.

De alrededor de 850 unidades educativas en el departamento, son 350 las que están en clases presenciales, dentro del contexto de la pandemia de la Covid-19, según datos de la Dirección Departamental de Educación, instancia que prevé que en las áreas urbanas recién se retorne a las aulas el año 2022, en las ciudades con mayor población estudiantil.

Según esa institución, al margen de los 350 establecimientos educativos que están en clases presenciales, hay 261 en la modalidad semipresencial y 219 a distancia o virtuales en el departamento de Tarija.

Guillermo Cincko, subdirector departamental de Educación Regular, explicó que, en el caso de Cercado, la capital del departamento, se volvió a las aulas de manera progresiva. La modalidad semipresencial se aplica 40 unidades educativas, equivalente al 23 por ciento, las cuales están ubicadas en el área rural. Entre tanto, 177 colegios lo hacen de manera virtual o a distancia. La presencialidad no se aplica en ninguno de los establecimientos de este municipio.

El profesor indicó que en los municipios de Yunchrá y El Puente, desde inicios de gestión académica, pasan clases presenciales, donde obtuvieron autorización del Comité Operativo de Emergencia Municipal, por las dificultades de conectividad de internet y la baja estadística de estudiantes.

Se toman decisiones educativas en base a las recomendaciones del COEM, luego pasa por una recomendación del Servicio Departamental de Salud (Sedes), tiene que haber una recomendación a la autoridad educativa distrital que está relaciona a la cantidad de casos en cada municipio, pero también las condiciones de bioseguridad.

“En Cercado no se tienen las condiciones ni la autorización, porque es donde hay una mayor población estudiantil, donde no hay una recomendación específica por parte de las autoridades de salud – comentó el maestro –. Por eso es complicado volver a clases presenciales, por lo que se estima volver a las aulas directamente para la siguiente gestión, porque solo faltan dos meses de labores educativas, por todas las condiciones que no se tienen el municipio de Cercado”.

Sergio Iñiguez, director de Educación de Cercado, explicó que se continúa en el proceso de readecuación de las unidades educativas, pues, se intervino a un 85 por ciento de las infraestructuras para un posible retorno a las clases presenciales. Puso como ejemplo al colegio Jesús Buen Pastor del barrio Juan Pablo II, donde se aplica clases semipresenciales, en los grados de quinto y sexto de secundaria. El lugar fue acondicionado para cumplir con las condiciones de bioseguridad para la Covid-19.