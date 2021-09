«Temo por mi vida, tengo medidas de protección pero no se cumplen»: mujer denuncia una paliza por encargo de su expareja

Una mujer fue golpeada brutalmente por cinco personas, dos hombres y tres mujeres. La víctima denuncia que estos individuos fueron enviados por su expareja, un recluso que se encuentra en la cárcel de Palmasola (Santa Cruz).

La víctima cuenta que sus agresores ingresaron a su casa y la atacaron con “palos, piedras y vidrios” dejándole 15 días de impedimento.

La afectada, de 35 años, tuvo una relación de seis años y denuncia que su pareja la hizo agredir con el objetivo de despojarla del terreno donde vive con sus tres hijos que tuvo con su expareja, ubicado en la Pampa de la Isla.

“Me hace seguir, ya no sé qué voy a hacer. Temo por mi vida, temo amanecer muerta. Me han querido matar y no es la primera vez”, expresó la mujer.

La afectada cuenta que tiene medidas de protección desde mayo de este año, cuando decidió dejar la relación con este hombre, quien ya estuvo en la cárcel por 10 años por el delito de robo agravado. “Tengo medidas de protección, pero no se cumplen”, indicó.

Mientras la mujer se recupera de los fuertes golpes, hematomas y heridas que fueron causados por los cinco implicados, la Policía ya tiene conocimiento del hecho y trabaja para identificar a los agresores para aprehenderlos.