Todo lo que debe saber sobre el caso El Sillar y cómo afecta a Manfred

Fuente: paginasiete.bo

Jorge H. Quispe C. / La Paz

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró el jueves inadmisible un recurso de apelación presentado por el alcalde de Cochabamba Manfred Reyes Villa por presunta conducta antieconómica en el caso El Sillar de 2009. La resolución judicial en 2013 concluyó con una sentencia de cinco años de cárcel, por lo que ahora se pone en duda la continuidad del munícipe.

Desde el Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel aseguró que el Concejo edil debe adoptar una decisión, pero admitió que “posiblemente” haya nuevas elecciones.

1¿Cuál es el caso por el que fue procesado Reyes Villa?

El 12 de abril de 2013, el entonces fiscal de distrito de Cochabamba, Freddy Torrico, informó que tras el juicio oral dentro del proceso penal, seguido por el Ministerio Público, se determinó que el exprefecto Reyes Villa fuera sentenciado a cinco años de reclusión por el caso de la construcción del tramo El Sillar, vía Cochabamba-Santa Cruz por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

En 2006 se erogaron 1.615.000 bolivianos para consultorías individuales, cuando el proyecto obedecía a la contratación que pedía una consultoría multidisciplinaria y no previno que el trayecto atravesaba el Parque Nacional Carrasco.

2 ¿Qué informó el Tribunal Supremo de Justicia?

El jueves, la directora de Asuntos Jurídicos de la Gobernación de Cochabamba, Patricia Sánchez, confirmó que fueron notificados desde el TSJ de Sucre con el auto supremo de inadmisibilidad sobre el caso El Sillar.

“La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el artículo 418 del Código de Procedimiento Penal, declara INADMISIBLE el recurso de casación Interpuesto por Manfred Alfredo Antonio Reyes Villa Bacigalupl (fs. 1558 a 1585 vta.)”, reza el fallo del TSJ.

3 ¿Qué significa la inadmisibilidad del TSJ?

El fallo del TSJ que declara inadmisible un recurso de casación presentado por la defensa de Reyes Villa pone en riesgo la continuidad de la gestión del actual Alcalde, porque debería cumplirse la sentencia de 2013.

4 ¿Qué dice la norma edil?

La Ley de Gobiernos Autónomos, en su artículo 12, sobre la pérdida de mandato afirma: La Alcaldesa o Alcalde perderán su mandato por: a) Sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal; b) Renuncia expresa a su mandato en forma escrita y personal; c) Revocatoria de mandato, conforme al Artículo 240 de la Constitución; d) Muerte.

5 ¿Qué afirman en el Tribunal Supremo Electoral?

El presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, señaló el jueves que el Concejo debe tomar una decisión, pero no descartó llamar a nuevas elecciones.

“Es el Concejo el que debe adoptar alguna decisión y posiblemente, no quiero adelantar opinión en esto, dado que no ha transcurrido la mitad de su período, posiblemente debamos llevar a delante, si el caso amerita, un nuevo proceso electoral”, dijo.

6 ¿Qué sostienen en el Concejo Municipal?

Marilyn Rivera, presidenta del Concejo, aseguró que no existe la confirmación de que la sentencia contra Reyes Villa esté ejecutoriada. “Se ha presentado un recurso extraordinario contra la resolución de TSJ; por tanto, la sentencia no habría adquirido aún la calidad de ejecutoriada”, precisó. Según Rivera, Reyes Villa sigue siendo alcalde de la ciudad y no corresponde al Concejo elegir un nuevo alcalde.

7 ¿Qué señala el MAS?

Héctor Arce, diputado del MAS, solicitó al legislativo tomar cartas en el asunto y designar de manera interina a otro alcalde y que el Órgano Electoral convoque a nuevos comicios. “Hoy Manfred (Reyes) no puede seguir siendo alcalde y si continúa, está haciendo usurpación de funciones”.

8 ¿Qué dice el gobernador Humberto Sánchez?

El gobernador Humberto Sánchez sostuvo que su oficina jurídica está analizando y valorando todos los antecedentes del proceso El Sillar.

9 ¿Qué indica la defensa legal de Reyes Villa?

El abogado de Reyes Villa, Ronald Pinto, confirmó que presentando una acción constitucional puede dejar sin efecto la resolución del TSJ que declaró inadmisible la apelación.

Informó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) admitió un recurso y que mientras este procedimiento esté en curso no pueden retirar del cargo a Reyes Villa.

10 ¿Qué dice el Alcalde?

Reyes Villa señaló que “la última palabra la tiene pueblo, no puede ser que políticamente quieran destituir al Alcalde elegido por el soberano”. Destacó que la decisión judicial sobre el caso El Sillar Alternativo se adelantó por motivos políticos, pues esta resolución debía salir en diciembre.

Manfred Reyes Villa, alcalde

