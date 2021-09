Trabajo: Obrero que perdió dos dedos fue cambiado hace un mes

Luis Escobar / La Paz

El empleado que perdió dos dedos trabaja ocho años en Hot Burger y hace un mes fue cambiado de almacenes a operador de una procesadora de carne sin previa capacitación, área donde sufrió el accidente. El Ministerio de Trabajo clausuró la planta que distribuye carne a las 20 sucursales de esta empresa cruceña.

“El dedo afectado es el índice. Es uno muy importante y conforme a la normativa laboral vigente, su pérdida significa la inutilidad del brazo. Este dedo hace contraposición al pulgar. Por tanto, el trabajador no tendrá la misma fuerza de sujeción para realizar otras labores”, explicó a Página Siete el director departamental del Trabajo, Julio César Choque.

El empleado fue contratado como “asistente de almacenes” y permaneció en el cargo durante ocho años ganando un poco más del salario mínimo, según Choque. Hace un mes fue transferido a la planta procesadora de carne que abastece de alimentos a las 20 sucursales de esta cadena de alimentos, de acuerdo con datos del Ministerio de Trabajo.

“No se le dio ninguna instrucción. Directamente se lo puso a operar la máquina, incluso su supervisor es más nuevo que él y tampoco tiene la experiencia suficiente”, agregó el funcionario de esta cartera de Estado.

El obrero debía operar una máquina de gran envergadura. El pasado viernes, entre las 9:00 y 10:00, estaba con 50 kilos de carne para procesar y fue cuando se produjo el accidente y perdió el dedo índice y la primera falange del dedo medio.

La empresa llevó al empleado a una clínica privada para que reciba atención médica, pero al parecer no retiró la carne contaminada, según Choque. Horas después, una joven encontró uno de los dedos en la agencia de esta cadena que se encuentra en el tercer anillo y avenida San Aurelio.

Choque explicó que la empresa debió reportar el hecho al seguro a corto plazo para que reciba atención médica en ese momento y en el futuro por posibles complicaciones. También debió dar parte al fondo de pensiones al que está inscrito el trabajador para que pueda obtener alguna indemnización o una jubilación anticipada producto del accidente de trabajo.

Hasta ayer en la tarde, la cadena de comida no presentó el informe correspondiente. “Si la empresa no hace la denuncia y no cumplió con los protocolos, ellos deberán correr con todos los gastos e indemnización que emerjan del accidente”, dijo.

Choque se entrevistó con el trabajador y contó que es de bajos recursos económicos, padre de familia y esposo.

El Ministerio de Trabajo llegó ayer a la planta procesadora de carne y se entrevistó con otros trabajadores. “No es el primer accidente, mínimamente hubo tres con iguales resultados: la pérdida o mutilación de dedos de trabajadores y ninguno fue reportado”, dijo Choque. Según el funcionario, la firma no tiene protocolos de seguridad para el manejo de maquinaria pesada y no tiene supervisión adecuada, además tiene en planillas 43 empleados, pero trabajan más de 100.

Ante las irregularidades, el Ministerio de Trabajo clausuró ayer en la mañana la planta procesadora hasta que los problemas sean subsanados.

Ayer, el dueño de la cadena de comida rápida Hot Burger pidió perdón por los daños causados a la persona que encontró un dedo cercenado en la hamburguesa que pidió en uno de sus locales.

“Lamentamos profundamente tan desafortunado episodio, nos solidarizamos con Mary Stefani (la persona que encontró el dedo en su comida). Haremos todo lo necesario para reparar el inconveniente provocado de manera involuntaria. Queremos pedir disculpas a ella, a todos nuestros clientes y público en general”, dijo Jorge Schainman, mediante un video de la firma publicado en redes.

Schainman aseguró además que la empresa “está al lado” del trabajador afectado en el accidente y aseguró que la compañía da trabajo a 800 familias dedicadas a la actividad gastronómica. “Somos los principales interesados en que este hecho se esclarezca. Asimismo, estamos al lado de nuestro trabajador, que es parte de nuestra gran familia. Hot Burger está compuesta por muchas familias que viven de esta actividad; de manera directa e indirecta, más de 800 familias, sin contar todos los proveedores de servicios e insumos que también forman parte de esta actividad”, dijo y explicó que están a disposición de las autoridades para esclarecer el hecho.

La investigación