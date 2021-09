Transfieren nueva función a la Defensoría entre observaciones de la oposición

Fuente: paginasiete.bo

La Cámara de Senadores aprobó este jueves el proyecto de ley que modifica la normativa de la Defensoría del Pueblo que transfiere a esta instancia el Servicio para la Prevención de Tortura (Sepret). La oposición observó la falta de parcialidad de la Defensora interina, Nadia Cruz para llevar este programa que tiene como objetivo garantizar el derecho a la vida, la dignidad, la integridad física, psicológica y sexual de las personas

El Sepret hasta antes de esta norma estaba a cargo del Ministerio de Justicia. El objetivo del plan normativo era que ese servicio pase a una instancia independiente del Órgano Ejecutivo y ahora será regulado por la Defensoría.

El parágrafo II del documento señala: “En cumplimiento con lo establecido en el Protocolo Facultativos de la Convención contra la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ratificado por Ley 3298 (…), se designa a la Defensoría del Pueblo como Mecanismos Nacional de Prevención de la Tortura del Estado Plurinacional de Bolivia”.

El senador de Creemos Henry Montero manifestó que en el debate de la norma la oposición planteó que antes de aprobar la misma, se convoque a una nueva elección del Defensor del Pueblo. Esto debido a que Cruz lleva más de dos años como interina y mostró su falta de imparcialidad.

“Como oposición hemos dejado en claro que no se puede dar esa atribución a una persona y una institución que no demostró ser independiente como Defensora del Pueblo y el Movimiento al Socialismo no tiene la mínima intención para hacer una convocatoria pública para nombrar a un Defensor del Pueblo, porque no tiene los dos tercios para elegir alguien que les es afín”, enfatizó.