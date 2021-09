Trinidad recibe a los mejores nadadores en el Nacional Interclubes Liga A

Un total de 321 bañistas de nueve clubes competirán desde este miércoles hasta el sábado con el objetivo de lograr marcas mínimas para el Sudamericano Juvenil de Lima

Fuente: Federación Boliviana de Natación

Con la participación de 321 nadadores desde este miércoles hasta el sábado se llevará adelante el Campeonato Nacional Interclubes Liga A en Trinidad, donde estarán presentes los mejores nadadores del país en busca de marcas mínimas para el Sudamericano Juvenil de Lima, Perú (del 30 de octubre al 14 de noviembre de este año).

Los más de 300 bañistas representarán a nueve clubes: los cochabambinos Tiburones, Delfines, Tritones y Pirañas; los cruceños Samix y Medley; los paceños Delfines y Los Sargentos; además del anfitrión Náutico.

“La Liga A originalmente tenía 12 clubes, pero solo estarán nueve porque el Club Petrolero de La Paz se dividió y se transformó en The Strongest, que se fue a la Liga C; mientras que Acuatic Center de Tarija y Orcas de Sucre no podrán estar presentes por diferentes motivos”, explicó Pedro Cervantes, presidente de la Federación Boliviana de Natación (Febona).

Desde 2019 que existen tres Ligas: A, B y C, que fueron conformadas en los nacionales interclubes previos para que el nivel de los participantes sea más parejo.

“En las Ligas A y B originalmente tienen a 12 clubes, mientras que en el C hay 25. También hay ascensos y descensos. Al final de temporada los dos mejores de la C pasan al B, cuyos dos peores bajan al C y lo mismo pasa del A y B”, detalló Cervantes.

El torneo

Para el certamen, que se disputará en la piscina Santísima Trinidad de la capital beniana, estarán presentes los mejores exponentes del país, varios de ellos jóvenes que intentarán hacer marca para el Sudamericano de Lima, que en principio debía desarrollarse en Santa Cruz, pero que fue cambiado de sede por falta de infraestructura.

“Varios nadadores tienen el objetivo de hacer marca mínima y vemos que lo podrán hacer. También creemos que se romperán varios récords nacionales en distintas categorías”, recalcó el titular de la Febona.

En total habrá 152 pruebas individuales y de relevos a lo largo de las cuatro jornadas. Por las mañanas serán las eliminatorias y en las noches las finales.