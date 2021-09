Un curso online gratis para desarrollar habilidades tecnológicas

Estamos acostumbrados a recomendar cursos online sobre tecnología, pero hasta ahora no habíamos recomendado nunca un curso para quien no sabe mucho del tema, pero quiere aprender, para quien no se atreve a estudiar sobre el tema pensando que «no sirve para eso» o que «son cosas demasiado complicadas», o para quien cree que no está preparado cuando está ya en primer curso universitario.

Eso es lo que está ofreciendo ahora Microsoft, un curso para eliminar esa resistencia y ayudar a aumentar la confianza cuando hablamos de tecnología en general.

El curso, en inglés, se titula Desarrolle su resiliencia tecnológica, y está disponible en este enlace. Son casi 6 horas de curso, y no hay ningún requisito, puede hacerse sin tener conocimientos sobre el tema.

El objetivo es ayudar a desarrollar las habilidades más sutiles para trabajar en el mundo de la tecnología. No se enfocan en habilidades técnicas y sí en mejorar la «confianza, la resiliencia y la pertenencia», algo fundamental para los estudiantes que se enfrentan a carreras técnicas. El curso también puede hacerse por mentores y gerentes que quieran crear un entorno más acogedor en el trabajo.

En el curso se trabaja la pertenencia, la inteligencia emocional y flexibilidad cognitiva. Quieren que los estudiantes entiendan que trabajar en tecnología es estar siempre aprendiendo, que hay que saber diseñar estrategias de soluciones siendo consciente del estado emocional y que hay que persistir y aprender a reaccionar, porque los contratiempos inesperados son muy comunes en el sector.

En Microsoft Learn hay varios cursos que pueden ayudar a los que apuestan por la tecnología, pero este curso es especial, muestra lo que muchos solo han aprendido con años de experiencia. Una joya, vamos.