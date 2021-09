Una brújula y un té para Lucho

Al celebrarse el onomástico del presidente Arce seguro sus fanáticos azules lo someterán a intensas sesiones de adulos y masajes a su creciente ego.

En este casi año de gestión, se percibe con mucha preocupación que el Primer mandatario se encuentra desnortado, sin rumbo y desprovisto del mando para dirigir el país, antes que él está encumbrado Evo el emperador chapareño que sigue siendo el poder sobre el poder y quien conoce todos los errores y delitos cometidos por el actual mandatario y por ello, lo tiene calladito, manso y esperando instrucciones.

Otra cosa era con plata, el dinero que dilapidaron en 14 años y que hoy ruegan su condonación a los odiosos del imperio. Arce a estas alturas del partido ya debería saber de dónde sacar recursos para cumplir sus promesas electorales, pero parece que va a tardar mucho más, porque las arcas del Estado están vacías, porque se está acabando el gas para exportar y porque los discursos no habían servido, en definitiva, para hacer gestión. El balcón aguanta todo, la gente no, pues llegará el momento en que comenzarán a exigir respuestas.

Pese a que intente mostrarse calmado, se nota que la procesión va por dentro, no logra la prometida reactivación, las inversiones extranjeras no llegarán y las leyes que están promoviendo son en esencia confiscatoria, por ello, no esperemos que súper Lucho tenga la remota posibilidad de sacarnos de los graves problemas. Presidente tómese un té, respire hondo y suelte la pala, ya cavó el pozo para enterrarnos, ¿no pretenderá ser el primero en echarnos la primera palada, o si?

Fuente: Richard Arispe