Variante Mu ya se encuentra en Bolivia y la Delta está al acecho

Luis Escóbar / La Paz

El Gobierno identificó la presencia de la nueva variante Mu o colombiana en Bolivia y aseguró que esta situación no significó un cambio epidemiológico o un incremento significativo de casos de la Covid-19. La Delta, que surgió en la India y es más agresiva, fue identificada en países vecinos y está al acecho en el país.

“Esta variante Mu es catalogada (por la Organización Mundial de la Salud – OMS) como de interés y aún no como de preocupación. Estuvo presente en este tiempo y no significó un cambio epidemiológico en los análisis que realizamos semana a semana”, dijo ayer el ministro de Salud, Jeyson Auza, en la presentación de los primeros estudios de secuenciación genética que fueron realizados por el Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (Inlasa).

En la presentación del estudio se identificó que la Mu tiene un 12% de presencia en Bolivia, mientras que la Gamma o brasileña fue la predominante en la tercera ola al tener una incidencia del 53%. Le siguió la Lambda o Andina con un 18%. Se identificaron también otras dos de menor relevancia como la A.2.5 y la B.1.1.348.

En la época más alta de la pandemia, el Ministerio de Salud identificó a la variante Gamma en los departamentos de Pando, Beni, Oruro, La Paz, Cochabamba y Potosí. En cambio, la variante Lambda o Andina tuvo presencia en Oruro y Potosí.

La especialista en ciencia médica y biología molecular Jessica Guzmán informó que la P1 o brasileña ya fue detectada en muchos países del mundo y fue catalogada como de preocupación por su nivel de contagio.

En cambio, según Guzmán, la Mu “es una variante de interés” y ya se detectó en varios países. Agregó que no está asociada con la gravedad de la infección o alguna otra característica que la pueda catalogar como de preocupación.

Las muestras recogidas en el país de diciembre de 2020 a marzo 2021 fueron enviadas a Alemania para su análisis. Entre abril y junio de este año, la secuenciación se realizó en el Inlasa y el país ya tiene la posibilidad de realizar estos estudios en su territorio. Para este plan se destinó 1,5 millones de bolivianos para la compra del equipo y los reactivos.

El especialista de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) Róger Carvajal consideró que los resultados pudieron haber cambiado entre julio y agosto, después del estudio. “Tal vez la Mu tenga ahora mayor proporción porque ya la identificamos en la universidad”, afirmó.

El especialista dijo que hasta el momento no se demostró que la variante Mu sea más patogénica, pero sí se propaga en mayor medida. “Por ello está comenzando a crecer”, explicó.

Informó, además, que hasta el momento no se detectó la presencia de la variante Delta. “Eso no quiere decir que no haya (en el país). Lo que realizamos es un muestreo aleatorio”, afirmó.

La variante Delta es mucho más agresiva y tiene origen en la India. Ya llegó a Brasil. El pasado 11 de agosto, medio millar de personas fueron detectadas con esta cepa en el vecino país.

En Perú, esta variante se “abre a paso lentamente”, según su ministro de Salud, Hernando Cevallos. Según la web de georreferenciación del Instituto de Salud (INS) peruano, hasta el sábado 4 de septiembre se reportaron 244 casos de la variante Delta en 18 regiones de ese país.

En Chile ya se registraron 720 casos confirmados con esa variante, todos fueron aislados y están siendo tratados. Epidemiólogos argentinos proyectan que la variante tendrá un crecimiento acelerado a finales de este año. Paraguay reportó la semana pasada la primera víctima por esa cepa.

La variante Delta es la más agresiva

Esta variante fue descrita por primera vez en la India entre abril y mayo de este año. Desde entonces se fue extendiendo por todo el mundo, incluyendo Europa y Estados Unidos. La variante Delta del coronavirus es altamente transmisible y presenta características de comportamiento más agresivo entre las personas que la padecen.

P1 puede evadir inmunidad previa

La P1 o variante brasileña tuvo como cuna la localidad de Manaos (Brasil). Esta región fue la más afectada en la primera ola y más del 70% de la población se contagió. En lugar de obtener una inmunidad del virus, tuvo una mutación. Es más contagiosa y puede evadir la inmunidad proporcionada por una infección pasada, según científicos.

Andina causa más daño intestinal

La variante denominada lambda se encontró por primera vez en agosto del 2020 en Perú, se le denominó C.37 o “andina”. Esta variante no reportó mayores cambios frente a los que ya se conocen con las otras mutaciones, pero que de acuerdo con algunos informes de médicos podría haber una mayor frecuencia de problemas intestinales.

Mu causó brotes esporádicos

La variante Mu tuvo como origen Colombia y fue la causante de brotes esporádicos en alrededor de 39 países de Europa y de América del Sur. Actualmente es estudiada de cerca porque tiene varias mutaciones asociadas con la capacidad de evadir anticuerpos contra el coronavirus, pero parece que no supera a la Delta.

La británica tuvo menor letalidad