Vecinos denuncian excesos en el uso gas lacrimógeno y dinamita en el conflicto por Adepcoca

Los vecinos de la zona de Villa El Carmen denuncian excesos de parte de la Policía, denuncian intimidación a las personas que viven en el sector. Piden a las autoridades de Gobierno, solucionar el conflicto en Adepcoca que tiene varios días enfrentados a los efectivos y cocaleros.

Las personas que viven en esta zona, expresaron su preocupación por el exagerado uso de gases lacrimógenos y también observaron el uso de dinamita de parte de los cocaleros.

“Estamos muy molestos con la actitud de la Policía empezando de su comandante que no tienen un poco de cuidado con la gente que no tenemos nada que ver con los bloqueadores, nuestro niños están asustados, tenemos que cuidar nuestras casas”, contó un vecino.

Otra vecina, contó que algunos efectivos policiales habrían intimidado a los vecinos de esta zona confundiéndolos con los cocaleros de los yungas.

“Aquí vinieron los policías a lanzar gases, nos confunden con los cocaleros y no quieren agredir, no nos pueden hacer esto las autoridades, estos policías no tienen cuidado por las personas que vivimos aquí, pido ayuda para que este conflicto termine”, dijo una vecina.

La jornada de este lunes, nuevamente el sector cocalero se movilizó en horas de la tarde con la intensión de tomar las oficinas de Adepcoca, ante esta situación, la policía respondió con gases lacrimógenos para dispersar a los movilizados.

También se reportó el incendio de un ambiente de un domicilio particular y la quema de pajonales de una casa de la zona de Villa Fátima.

El conflicto duró varias horas en esta zona, inclusive se reportaron otros enfrentamientos en horas de la noche en el sector de la Terminal de Buses Minasa