Vicepresidente: “Tenemos que desterrar la ambición personal, el racismo y levantarnos recuperando nuestras raíces”

El vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, David Choquehuanca Céspedes, participó del V Congreso de la Confederación Sindical de Mujeres de Comunidades Interculturales de Bolivia en Ivirgarzama. En su alocución, la autoridad afirmó que los bolivianos deben dejar de lado el individualismo para recuperar su identidad y lograr un país unido.

Fuente: ABI

“Han tratado de dividirnos durante 500 años y muchos de nosotros se han prestado a la división de ideologías que vienen de afuera, por eso nuestro proceso se llama proceso de descolonización. Tenemos que desterrar la ambición personal, el racismo y levantarnos, recuperando nuestras raíces”, afirmó el vicepresidente, citado en un boletín institucional.

Choquehuanca resaltó la importancia de vivir en igualdad, afirmando que “todos somos iguales, nadie es superior ni inferior”, por lo que recomendó trabajar la unidad para así hacer prevalecer los derechos de los pueblos indígenas.

También remarcó el valor de la wiphala, explicando que no es una codificación que atesora importantes mensajes de unidad y hermandad para el mundo. “Es la codificación del arcoíris que no tiene fronteras, no es de los aymaras, quechuas, guaraníes o chiquitanos, es de todos y nos está convocando a protagonizar una hermandad regional, nacional y mundial”, manifestó.

La autoridad de Estado además destacó el renacer de las culturas originarias del Abya Yala, que paulatinamente están despertando y recuperando espacios arrebatados durante la colonia española. “Tienen miedo de que nuestro pueblo despierte porque somos millones. Nos estamos levantando y no nos vamos a detener. Estamos dando pasos con nuestros propios pies, hablando con voz propia porque nuestro proceso es para recuperar también nuestra filosofía e ideología”, concluyó el vicepresidente.

En el evento estuvieron el expresidente Evo Morales Ayma; Benita Hidalgo, ejecutiva de la Confederación Sindical de Mujeres Carrasco; Angélica Ponce, ejecutiva Nacional de la Confederación de Mujeres Interculturales de Bolivia y otros ejecutivos de organizaciones sociales.