Virginio Lema perdió la elección pero gana en las RRSS «golpeando» al MAS

Fuente: paginasiete.bo

Ivone Juárez / La Paz

Pasan unos minutos de las 6:00 y ya se oye a Virginio Lema por el Facebook, con su programa Bunker, Cabildo Digital que tiene más de 2,5 millones de seguidores, sumados en las 79 páginas de esa plataforma en las que se difunde el programa. Lema fue candidato a la Presidencia por el MNR en 2019; captó el 0,69% de la votación, alrededor de 42.000 votos, de acuerdo con el Órgano Electoral. Los comicios de ese año se anularon por el fraude electoral confirmado por la Organización de Estados Americanos; de no ser así, Lema hubiera perdido la sigla del MNR, el partido fundado y liderado durante años por su tío abuelo Víctor Paz Estenssoro (1907-2001), cuatro veces presidente de Bolivia.

Pero esos días quedaron atrás. Hoy, el abogado tarijeño, hijo del recordado Gringo Limón, maestro de la gastronomía en Tarija que incursionó en La Paz con sus sabores criollos, enciende las redes sociales con las denuncias que publica en contra del MAS. Cientos y hasta miles de personas comparten los contenidos del Bunker, que tiene dos horarios, uno en la mañana, dirigido sólo por Virginio, y otro en la noche, cuando el chapaco comparte micrófono con el periodista cruceño Agustín Zambrana.

Si bien el primer Bunker se inicia a las 6:00, Virginio siempre está despierto desde las 4:00 porque su hija más pequeña se despierta a esa hora y toca darle la leche. Ya no duerme, comienza a preparar el programa que conduce desde el estudio en que convirtió la biblioteca de su casa, en el barrio Magisterio, de la ciudad de Tarija, una zona de migrantes.

“A esa hora todos duermen en mi casa, no molesto y tengo buen internet. Estamos justo al mediodía en Europa, al finalizar la tarde en Asia, y hay una gran audiencia de bolivianos en el mundo. Termino a las 8:00 para dejar el resto del día al periódico que dirijo, El Chaqueño”, cuenta.

Impecable, con saco y corbata, saluda con su voz ronca y ese tono cantadito de los tarijeños; entonces el número de personas que lo escuchan comienza a subir. El miércoles 15 de septiembre, entre las 6:00 y 6:30, su audiencia crecía entre 90 y 200 personas cada cinco minutos. A las siete alcanzó más de 1.000 oyentes, muchos de los cuales medían fuerzas en el chat con insultos y mensajes de apoyo. Quedaron casi empatados.

Repasa los titulares de los diarios y los comenta protestando. “Al año propónganse robar menos”, “indignémonos”, “el innombrable” (al referirse a Evo Morales), “la élite logiera del MAS es el cáncer de este país”, “comunistas mentirosos”, “delincuentes” son algunos de los adjetivos que lanza. “No son insultos, son definiciones”, aclara el abogado que hace más de 20 años está dedicado a los medios de comunicación y al medioambiente. En lo segundo, inspirado en la vida que llevó desde niño en el lugar donde nació, El Rincón de la Victoria.

Lema pasó 18 años en La Paz, parte de su adolescencia y juventud, estudiando y trabajando. Volvió a Tarija cuando su padre enfermó con cáncer. Sufrió su muerte, igual que la de su madre, Martha Trigo.

Hoy, convertido en un boom en las redes sociales, está empeñado en un referendo para revocar el mandato del presidente Luis Arce y demás autoridades elegidas en 2020, porque asegura que su triunfo nació del fraude electoral. También propone modificar la Constitución para “recuperar la democracia”. Lanza un plazo: 512 días. Lema conversó con Página Siete.

Tarija dio a Bolivia intelectuales y políticos que cambiaron la historia, ¿qué está pasando con los políticos de la región?

¿Qué es lo que pasó? Tengo una respuesta: con la autonomía llegaron grandes recursos económicos a Tarija, lo que hizo que los políticos pensaran que no había más a donde ir. Dijeron: en Tarija podemos hacer política, aceptemos la autonomía, tenemos más recursos que el Gobierno central. Así se generó una comodidad muy grande para los políticos y se desató una competencia por la toma de instituciones regionales. Eso hizo que los políticos tarijeños dejen de soñar Bolivia. Esto es desde hace unos 15 años y se suma el mensaje de Evo Morales a los políticos: hagan política en sus regiones y miren lo que pasó. En Santa Cruz, por ejemplo, los políticos sólo querían gobernar en la región. Creo que dejaron la imaginación de la política nacional sólo al MAS.

¿Qué hace desde Tarija?

Mi principal objetivo es despertar a los bolivianos, lograr que encontremos la unidad en torno a una figura, no importa quién sea, después surgirá. Para ese fin pongo a disposición mi trabajo.

Tuvo su paso por la política y no le fue muy bien.

No sólo me fue mal a mí en las elecciones, nos fue mal a todos; el MAS volvió a ganar porque hicieron fraude. Fui candidato porque sentía que Bolivia no podía quedarse con una opción política como el MAS. Veía y veo en Morales a una persona que destruyó la moralidad de la política. No podía quedarme al margen. Vengo de una familia que hizo política. Si bien mi padre y mi madre nunca hicieron política, mi abuelo fue uno de los fundadores del PIR, mi tío abuelo es Víctor Paz Estenssoro, Jaime Paz Zamora es mi tío. Fui candidato en un momento muy complicado y sin recursos, sin que nadie me conociera. Yo pensé, y me equivoqué, que la gente vería el plan de gobierno, una cara diferente, pero en realidad la gente vota por quien conoce.

Perdió como candidato pero le va muy bien en las redes sociales, ¿a qué se debe?

A varios motivos. Tenemos un equipo poderoso. Agustín Zambrana es uno de los mejores comunicadores que conozco en Bolivia. Logramos una unidad muy importante con Agustín y los 250 bunkeros de todo el país que nos mandan información. Otro factor es que la gente quiere que se le hable claro. Si se le quiere decir algo que la confunde, ya tiene una respuesta y al tiro te juzga y responde.

¿Cómo logran las denuncias?

Recibimos información de todos lados. Soy sincero, hay gente del Gobierno del lado de David Choquehuanca que nos manda información, igual que gente del lado de Evo, de Luis Arce y de los movimientos sociales, que están cansados del maltrato de Evo y de Juan Ramón Quintana. Tenemos un grupo en Telegram de más de 4.500 personas, deber ser uno de los más grandes de Bolivia, y todos los días nos mandan información. Además, tenemos 62 grupos de investigación en WhastApp. Por ejemplo, lo que pasó con el avión de la FAB en el que Evo Morales llegó a Tarija. Primero nos llegó una foto, después un video y otras 20 fotos más del mismo lugar, pero de diferentes personas.

Una gran mayoría de los medios están cooptados por el Gobierno y no difundirían esa información. Hay temor, la gente vive con miedo, pero también, yo creo, con esperanza, porque sabe que si reaccionamos las cosas salen mejor.

¿No tiene miedo?

El que dice que no tiene miedo miente; claro que tengo miedo, pero creo que la fuerza de la gente es más grande que el temor. En realidad tengo más temor por mi familia porque sé que esta gente es capaz de todo. Ya me la hicieron. Hace unos meses salió el ministro Iván Lima a decir públicamente que me investigarían. Yo le respondí: ‘Vení, de frente, no amenaces, sabes dónde vivo o recibime’, pero no lo hizo. Me presenté ante la Fiscalía como víctima del proceso fraudulento del 2019-2020 y nunca me convocaron a declarar. Aprovecho esta oportunidad para pedir al Fiscal General que me convoque.

¿Puede demostrar que hubo fraude electoral?

Tenemos miles de pruebas. Me encantaría presentarlas ante el Fiscal General, el ministro Lima, Evo Morales y Héctor Arce, quien en su oficina sacó fotocopias del fraude electoral.

¿Quién financia su programa?

El programa de las 6:00 nadie lo financia, no tengo publicidad. Lo hago yo solo, con mi computadora; no tengo ni siquiera un productor y no gasto ni un peso más que en internet. El equipo que nos apoya son los bunkeros, a los que no se les paga nada. En el programa de la noche, a las 20:00, nos apoyan algunas empresas.