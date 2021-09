Vladimir Peña: “Que Creemos le pregunte a su aliado Demócratas sus dudas sobre la gestión”

No me reclame a mí, reclámele en todo caso a su aliado. Yo no tengo problema en responder, pero creo que se equivocó Zvonko».

Fuente: https://asuntoscentrales.com

El exsecretario de la Gobernación cruceña, Vladimir Peña, generó polémica con la publicación de su artículo de opinión ‘Mucho ruido y pocas nueces’, en la que critica los primeros 100 días de gestión del gobernador Luis Fernando Camacho. El exfuncionario aclaró en Asuntos Centrales que hace la observación como ciudadano sin militancia partidaria y señaló como debilidades la gestión de la salud, la tierra, entre otros temas.

«Básicamente iría a tres campos, si bien son varios temas que abordo. El primero tiene que ver con lo que más le preocupa a la gente que es la crisis sanitaria. Si bien la vacunación tuvo un ritmo importante cuando llegaron las dosis, pero recuerdo que Camacho prometió 3 millones de dosis Pfizer, mandó una carta pidiendo la cotización y dijo que para el 24 de septiembre toda la población iba a estar vacunada…Lo real no compró ni una dosis, esperó que el Gobierno traiga las vacunas…», indicó detallando uno de los argumentos de su artículo.

Consultado su opinión sobre la respuesta al artículo del presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Zvonko Matkovic, en sentido de que la gestión de Costas dejó deudas y maquinaria del Sedcam inoperable, entre otras observaciones, respondió: «Lo que me parece curioso, es que Zvonko me pida cuentas a mí, yo no tengo problema en responder porque conozco la gestión de Rubén Costas, pero lo que me parece curioso es que en la réplica a mi artículo se da este ataque, cuando ellos han sido aliados de Rubén Costas en la última elección. Han ido juntos.

Yo estaba fuera de Demócratas, entonces llámele por teléfono a su aliado, Zvonko. Debieron hacer una transición y no ahora. No me reclame a mí, reclámele en todo caso a su aliado. Yo no tengo problema en responder, pero creo que se equivocó Zvonko».

Insistiendo sobre una aclaración a las observaciones que hace Matkovic, Peña afirmó que lo sensato hubiera sido que como aliados realicen una transición ordenada. «Zvonko y Camacho fueron aliados de los Demócratas, yo no he sido aliado de ellos. Entonces, bien hubieron garantizado una transición transparente al haber revisado todo, por último, siéntense y pónganse de acuerdo», manifestó.

El exsecretario de la gestión de Costas reiteró que Creemos y Demócratas hicieron una alianza en la última elección subnacional. «Demócratas como Creemos hablaron de la unidad por Santa Cruz, se presentaron juntos, en un supuesto acuerdo. Me parece deshonesto que Matkovic ataque a los Demócratas que han sido sus aliados y que tiene asambleístas en sus listas. Entonces, pónganse de acuerdo entre ustedes. No traten de defenestrar un artículo mío por aquello», pidió.