Votó Mauricio Macri: “Empieza a definirse en que modelo de país vamos a vivir”

“Este domingo es muy importante porque comienza a definirse en qué tipo de país, en qué modelo de sociedad vamos a vivir y con qué libertad vamos a vivir ”, enfatizó Macri a la salida del cuarto oscuro.

Insistió en la importancia de que todos los argentinos vayan a votar porque se trata de “una elección muy importante para nuestro futuro” y destacó que hasta ese momento la jornada electoral transcurría tranquila y con buen clima, luego de una semana de frío y lluvia. “Es un día propicio para venir a votar”, enfatizó.

Macri, que solo pudo participar activamente de la campaña en el último tramo porque quedó varado en Europa a raíz de la restricción de vuelos decretada por el gobierno, señaló que trató de acompañar a todos los precandidatos a pesar que solo estuvo en el cierre de María Eugenia Vidal.

Macri llegó a votar con una bolsa de facturas para las autoridades de mesa y los periodistas Macri llegó a votar con una bolsa de facturas para las autoridades de mesa y los periodistas

“Participé de todo lo que pude, como buen militante que sigo siendo y comprometido con todos los argentinos en todos los lugares donde me pidieron, traté de ir a la mayor cantidad posible”, aseveró.

A pesar de que admitió que en un principio no había visto con buenos ojos el cruce de candidatos de Capital a Provincia y visceversa, finalmente dio por superada esa decisión en la que no estuvo de acuerdo: “En su momento pensé que no era la mejor propuesta, pero ya está”.

Es que hoy, la ex gobernadora bonaerense se candidatea para ocupar una banca en el Congreso en representación de la Ciudad de Buenos Aires; y Diego Santilli, actual Vicejefe de Gobierno porteño aspira a representar en la Cámara Baja a los ciudadanos de la Provincia de Buenos Aires. “Tenemos muy buenos candidatos en todo el país, a partir del lunes estamos todos juntos en la defensa de la patria que queremos”, dijo Macri para dar a entender que todos integrarán el mismo equipo más allá de los resultados de la interna.

El exmandatario auguró que los comicios se desarrollen con normalidad y remarcó la cantidad de fiscales que tiene Juntos por el Cambio (JxC) para supervisar las elecciones. “Estamos fiscalizando, esperemos que todo sea normal, tenemos muchas autoridades. Si pasa algo esta noche lo comentaremos, por ahora creemos que todo normal”, comentó Macri, quien contó que después visitar a un amigo almorzará con sus hijos en la quinta “Los Abrojos”.

Macri llegó a votar alrededor de las 9.30 horas con una bolsa de facturas en la mano, que les regaló no solo a las autoridades de mesa sino también a los periodistas como suele hacerlo en cada elección.

Anticipó que, entrada la noche, se dirigirá al búnker de Costa Salguero donde aguardará junto a los candidatos los resultados de las PASO.

