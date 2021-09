Warmis Yanaparikuna: “La pandemia golpea económicamente a todos”

La pandemia del Covid-19 “golpeó” económicamente a varios sectores, como es el caso de la organización Warmis Yanaparikuna, quienes por motivos de restricciones no pudieron salir a vender, lo cual repercutió en el bienestar de sus familias.

Fuente: https://lapatria.bo

“(La pandemia) nos afectó mucho ya que nosotras la mayor parte, vivimos del día, si trabajamos hoy, comemos y si no (lo hacemos) no, entonces ha sido muy lamentable”, manifestó la encargada de algunas comisiones dentro la organización, Juana Torrez Zuñavi.

Asimismo, señaló que pese al “temor” que existe por contagios, cuando se flexibilizó las medidas restrictivas volvieron a su rutina de ventas, sin embargo, resaltó que tienen todas las medidas de bioseguridad correspondientes.

Cada mañana antes de la apertura de los puestos, encargadas de comisión de limpieza, alistan el lugar desinfectando con lavandina.

“Siempre tratamos de que nuestros clientes se sientan seguros”, añadió.

En tanto, una trabajadora de los puestos, quien pidió no revelar su nombre, expresó su alegría de trabajar con sus compañeras, afirmando que “gracias a ellas, salió adelante” con sus dos hijos.

“Nuestra organización apoya a quienes lo necesiten, yo me he quedado sola porque mi marido se fue y gracias a ellas pude salir adelante, hasta el momento no me dejaron desamparada”, relató.

También subrayó que por el coronavirus, “tuvieron que pasar” momentos difíciles, dándose modos para conseguir “el pan de cada día” para sus hogares.

“Warmis”

Esta organización reúne a mujeres de escasos recursos económicos, madres solteras, además de jóvenes que requieran apoyo, pues mientras estudian pueden trabajar medio tiempo.

Actualmente, salen a vender sus exquisitos platos los días miércoles, sábados y domingos en la Avenida Cívica de la ciudad de Oruro.

Las especialidades que tienen, son: Chairo, Lagua, sopa de Quinua, Chicharrón de Llama, Fricase, Charque, Ranga, Ají de Charque, Plato Paceño, Ají de Chuño, Ají de Haba, Pescados y variedad de jugos.