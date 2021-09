Wila Lluch’us confirman su existencia y dicen que video contra Carvajal «es montado»

Fuente: paginasiete.bo

Uno de los representantes de los Wila Lluch’us confirmó la existencia de este grupo y señaló que el video, que circula en redes sociales, donde amenazan con quemar la casa de la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), Amparo Carvajal, fue montado. La aclaración sale un día después de que el ministro de Gobierno Eduardo Del Castillo dijo que ese grupo «es inexistente» y que el material «es armado».

“Es un video montado (…) no somos terroristas, no somos hordas, no hemos hecho una maldad, más bien somos una organización que aporta a nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. (…) Wila Lluch’us no utiliza arma, la única arma que tiene es la inteligencia, tenemos una ideología de no ser mas discriminados, es la única arma que tenemos”, señaló uno de los dirigentes de esa organización, en contacto con Erbol. El martes, el ministro Del Castillo que el grupo es una organización «inexistente» y que el video en el que anunciaron ese atentado «es armado».

El representante, que prefirió no ser identificado, indicó que su grupo comenzó a operar en 2019, tras los hechos violentos de Senkata y Sacaba. Agregó que su objetivo como jóvenes es defender al “pueblo oprimido” del país.

En pasados días circuló un video de esta organización, en el cual sus representantes amenazaron con quemar la casa de Carvajal. Ello debido a que lideró varias movilizaciones para que la expresidenta Jeanine Añez pueda defenderse en libertad.

Tras esto, se hicieron públicas imágenes de los integrantes de Wila Lluch’us en campañas del Movimiento al Socialismo (MAS). Además se conocieron otras fotografias, donde ellos posan con el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca.