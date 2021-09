YPFB proyecta que planta de urea generará $us 250 millones por año y evaluará instalación de segunda fábrica

El vocero del YPFB, Juan Carlos Ortiz, explicó que la planta de urea y amoniaco de Bulo Bulo (Cochabamba) se reactivó tras nueves meses de rehabilitación con una inversión adicional de $us 52 millones. La proyección de la planta es exportar urea a Brasil, Argentina, Perú y Paraguay, además de abastecer el mercado interno.

Fuente: Asuntos Centrales

«Se encargó la reactivación de la planta de urea de Bulo Bulo, tras cerca de 9 meses de actividad se vio por concluida esta labor de rehabilitación de la planta y con mucha satisfacción, en presencia del presidente Luis Arce, el ministro de Hidrocarburos y otras autoridades, se reiniciaron las actividades del complejo tan importante del país», manifestó, en contacto con Asuntos Centrales.

El funcionario indicó que la rehabilitación costó $us 52 millones, adicionales a los $us 960 millones que se invirtieron al inicio para su montaje. “Evidentemente, para que la planta arranque. A nivel macroeconómico se sustituirá de $us 10 a 15 millones de dólares en importación de urea, que se realiza en nuestro país. Vamos a generar alrededor de $us 250 millones de exportaciones en los próximos 12 meses y el tercer efecto macroeconómico será generar empleo para 450 personas directamente y 300 indirectamente», afirmó.

Consultado sobre los mercados a los que busca exportar la urea, respondió: «Brasil es el principal mercado, porque es un productor de diferentes productos agrícolas, entre ellos la caña. Argentina es el segundo mercado. Esperamos exportar a Paraguay y Perú. En el mercado interno se sustituirá la importación de urea, accederemos a mejores precios que los internacionales», proyectó.

También indicó que YPFB evaluará la instalación de una segunda planta, tal como anunció el presidente Arce.