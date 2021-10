5 niñas y 1 niño vivieron años en un cuarto con su padre violador

Verónica Zapana S.

La Paz.- Cinco niñas y un niño vivieron durante años en un cuarto junto a su padre violador. Su mamá estaba muy enferma y murió hace un año. El agresor violó a una de sus hijas y abusó sexualmente de otras dos. El hecho ocurrió en la zona de Villa Litoral de la ciudad de La Paz.

“Son seis hermanos en total, de 15, 13, 11, ocho, seis y cuatro años. Cinco son mujeres y el penúltimo es varón. ”, dijo a Página Siete el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de La Paz, Jhonny Vega.

El jefe policial indicó que la familia vivía en una habitación pequeña y sólo tenía dos camas. En ese cuarto dormían los papás.

El año pasado, la mamá se enfermó con tuberculosis y fue internada al hospital. Desde ese entonces, los seis niños estaban a cargo del padre.

“El papá aprovechó esa situación y agredió sexualmente a la hija mayor desde el año 2019”, indicó la autoridad policial y dijo que la víctima reveló el hecho en la valoración psicológica. Además, el examen médico forense confirmó las vejaciones.

El jefe de la Unidad de Delitos Contra Menores de la Felcv, Julio Cepcel, explicó que la adolescente fue agredida sexualmente en al menos dos oportunidades por su padre. “En 2019 y 2020”, dijo.

“La víctima recordó que cuando el papá la agredió sexualmente, las hermanitas estaban presentes. Es más, después (de la vejación), las hermanas menores se habrían abrazado y se pusieron a llorar”, explicó Vega.

Cepcel indicó que aparentemente “el hermanito de seis años habría presenciado el hecho”. Luego de esa agresión, la adolescente quedó embarazada a sus 14 años, su padre se enteró y la llevó a la casa de unos tíos en la zona de Callapa. Ahí le dieron a la víctima unos mates y “ella contó que comenzó a sangrar”, dijo y añadió que así le provocaron un aborto.

No fue la única agresión sexual que sufrió la adolescente y sus dos hermanas menores. En 2017, su tío abuelo también abusó de ella y sus dos hermanas menores. “Los otros tres menores aparentemente no sufrieron agresiones”, aseguró.

Cepcel contó que ese hecho sucedió porque el papá decidió enviar a sus tres hijas mayores a la casa de su tío por tres meses. “Fue en ese tiempo que el hombre abusó de las tres niñas”, dijo.

Vega indicó que de, acuerdo con la valoración física y psicológica, “el hombre tocó impúdicamente a las tres víctimas”.

El comandante general de la Policía, Jhonny Aguilera, dijo que la agresión no terminó ahí, sino que “los sujetos tomaban fotografías de las niñas desnudas, por lo que se desdoblará sus celulares para verificar si están las imágenes”.

Las tres hermanitas ya no pudieron soportar los abusos y el domingo revelaron los hechos a su abuela materna. “Ese día, en la noche, yo quería llevarlas a su casa, pero ellas no querían ir, se pusieron a llorar y me contaron lo que pasó”, relató la adulta mayor.

Luego de conocer el hecho, la abuela acudió el martes 26 de octubre a la oficina de la Felcv para denunciar al padre de las víctimas y al tío abuelo.

“Debido a ello, la Policía actuó inmediatamente y procedió a la aprehensión de ambos acusados”, dijo y explicó que ellos se acogieron al derecho al silencio.

Aguilera presentó ayer a los dos acusados. “Desde 2017 ha ido evolucionando la agresión. Primero fueron caricias y palabras de carácter sexual, luego pasaron al acto sexual”, aseguró.

Los agresores están a la espera de su audiencia cautelar. La fiscal Verónica Miranda dijo el pasado miércoles que pedirá su detención preventiva en el penal de Chonchocoro por los delitos de violación y abuso sexual.

Miranda dijo que ante la denuncia de pornografía, el Ministerio Público realizará una “pericia informática a sus celulares para evidenciar si existe tal extremo”.

Se investiga, además, a dos familiares más que estarían implicados en ese ilícito.

Vega expresó que en lo que va del año se reportaron 164 casos de violencia a infante, niña, niño y adolescente. Aguilera agregó que el 60% de los casos ocurren en el seno familiar.

Investigan una red de pornografía