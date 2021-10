A una semana de la reapertura de fronteras, la Aduana de Uruguay alerta que no tiene suficiente personal para los controles

Por la falta de renovación de la plantilla, la Asociación de Funcionarios Aduaneros (AFA) advirtió que cuenta con la mitad de empleados de los que necesitaría

A solo una semana de la reapertura de fronteras el 1 de noviembre, el sindicato de aduaneros reclamó la falta de personal. Habiendo solo 1 trabajador por turno, para ejercer los controles correctos, debería haber 5.





Uruguay abrirá sus puertas a extranjeros a partir del 1 de noviembre. El tránsito de turistas en los puntos fronterizos será, obviamente, mucho mayor a partir de esta fecha. A raíz de este contexto y faltando solo una semana para la fecha, la Asociación de Funcionarios Aduaneros (AFA) volvió a advertir que no tiene personal suficiente para realizar los controles necesarios.

Desde la Asociación aseguraron que “para la aduana sería imposible controlar el flujo de pasajeros debido a la carencia de personal. Estamos hablando de unas 500 personas menos, estamos en menos de la mitad del personal necesario, y según los cálculos, al final del período de gobierno quedarían unos 300 funcionarios de los 665 que son al día de hoy”, en Radio Universal.

A mediados de octubre, el gremio había denunciado el estado de la situación: solo un funcionario por turno, cuando se necesitan al menos cinco para cumplir con los controles correctamente. Aunque cuentan con 665 trabajadores, según AFA, deberían contar con 1.200, por lo menos, casi el doble.

Por su parte, el ministro de Defensa, Javier García, declaró que “la apertura de fronteras del 1° de noviembre es una de las decisiones más importantes que vamos a tomar desde la emergencia sanitaria del año pasado hasta ahora, porque, en definitiva, es un paso muy fuerte hacia la normalidad. Pero como es un paso que se da en una circunstancia de pandemia, pero controlada como están en estos momentos, igual la responsabilidad indica que se debe dar con mucho criterio y mucha responsabilidad».

Basilio Pintos, secretario general de AFA, dijo que la última vez que se reunieron con el presidente Luis Lacalle Pou fue el 7 de julio y que, desde entonces, no han tenido respuesta. “Lo hemos planteado en el Parlamento, se lo hemos planteado al señor presidente de la República, todavía no hemos recibido respuesta”, dijo a mediados de octubre.

La falta de personal afectará a puestos fronterizos del interior de Uruguay como el de Fray Bentos, Paysandú, Salto Grande, del lado oeste y los puestos del lado este como Rivera y el Chuy.

El pasado lunes, Pintos declaró que “la escasez de personal es por la falta de renovación en la plantilla. Lo venimos diciendo desde 2014, año a año la plantilla se reduce y no se reemplaza al personal. Nos dijo que iba a haber una respuesta, al día de hoy no recibimos ninguna respuesta de Presidencia ni del Poder Ejecutivo”.

“Nosotros no podemos establecer controles como lo manda la ley. Tenemos un Código Aduanero que nos obliga a establecer controles en la frontera, pero no podemos acceder a eso porque no tenemos personal”, dijo Basilio Pintos, dirigente sindical, a Telemundo el 12 de octubre.

La falta de personal afectará, principalmente, a los puestos fronterizos del interior de Uruguay: Fray Bentos, Paysandú – Colón, Salto Grande y los puestos del lado de Brasil como Rivera – Santana Do Livramento y el Chuy.

El ministro de Defensa, Javier García, declaró que en puestos fronterizos como el de Fray Bentos suele haber concentración de turistas, por lo que se están tomando medidas para agilizar como trámites online y declaraciones juradas digitales

El ministro García agregó que “en los puentes, sobre todo aquí y en Fray Bentos, en momentos de inicio de temporada hay mucha concentración de turistas. No descartamos que lo haya a haber, pero uno tiene que tomar todas las medidas para que sean los menos posibles”. Se refirió, para ello, a trámites en línea, declaración jurada digital donde se constará la vacunación y el PCR negativo previo al ingreso al país.

Para Pintos, en cambio, “la llegada de turistas se va a demorar, más con toda la tarea que va a hacer Migraciones, que se encargará de la revisión de documentación y los PCR, pero tenemos el control de toda la mercadería que pasa por los pasos de frontera con los pasajeros que van a ingresar”.

El gobierno uruguayo utilizará las fuerzas militares para reforzar el control aduanero. Sin embargo, Pintos dijo que “el Ejército sólo se puede hacer cargo del patrullaje, si comenzaran a hacer incautaciones de mercadería, esos documentos pasarían a ser fácilmente anulables”. Para AFA, el apoyo de las fuerzas armadas no sería de utilidad.