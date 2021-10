Abogado de Añez ve incoherente el trato que da la Fiscalía a gobernador Camacho a diferencia de la exmandataria

El abogado de Jeanine Añez, Alaín De Canedo, observó que no existe un trato coherente de parte de la Fiscalía hacia la exmandataria respecto a Luis Fernando Camacho, puesto que la primera está encarcelada como cómplice en el caso denominado “golpe de Estado”, mientras que al gobernador cruceño, siendo el principal denunciado, ni siquiera se le ha tomado declaración.

Recordó que en la denuncia presentada el 29 de noviembre de 2020, por la exdiputada Lidia Patty, el principal denunciado es Camacho y que recién en marzo de 2021 se amplió contra Añez en calidad de cómplice.

“El Ministerio Público obviamente tendría que actuar de la misma manera. Miren que a Jeanine Añez se la trae el 13 de marzo de este año desde Trinidad, se la traslada en un avión hasta la ciudad de La Paz, ahora se está hablando qué tal vez Luis Fernando Camacho preste su declaración en Santa Cruz. No es, básicamente, algo coherente”, observó el abogado.

Señaló que, siguiendo la línea del Ministerio Público, Camacho tendría que ser aprehendido, tomando en cuenta que Añez, siendo acusada de cómplice, fue detenida. Aclaró que esta no es la posición de la defensa de la exmandataria, toda vez que considera que no existió un “golpe de Estado”.

“El tratamiento hacia Jeanine Añez fue de detención preventiva. Por lógica, no porque nosotros lo queramos, porque desde nuestro punto de vista no existió un golpe de Estado no existieron actos terroristas, sediciosos ni conspirativos, pero la lógica indica que obviamente tendría que también (Camacho) ser aprehendido y detenido preventivamente si queremos seguir esa lógica que ha seguido el Ministerio Público a partir de este proceso”, dijo De Canedo.

También la defensa de Añez alertó de una intención en la justicia de vulnerar el Estado de Derecho, haciendo que la exmandataria sea procesada en la vía ordinaria por casos que deberían ser de juicio de responsabilidades.

Esta alerta surge a propósito de una audiencia que se llevará adelante la tarde de este miércoles, donde se definirá si Añez es procesada en la vía ordinaria por haber nombrado a una gerente de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA) cuando era presidenta.

El abogado señaló que, si en este caso se dispone que Añez sea procesada en la vía ordinaria, se abre la puerta que ocurra lo mismo con otros procesos que se desarrollan en jurisdicción de juicio de responsabilidades.

