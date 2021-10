Añez a Franco: Me invitó a un acto oficial del TCP en el 2020

Fuente: Página Siete / La Paz

La expresidenta interina Jeanine Añez compartió ayer mensaje, que presuntamente escribió en la pared de su celda en el penal de Miraflores. En éste, la exmandataria dice que es una “vergüenza” que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) intente desconocer su mandato. Le recuerda al presidente de esa institución que en 2020 la invitó a la inauguración del año constitucional.

“TCP son una vergüenza al pretender desconocer mi mandato. ¿No recuerda al expresidente (Paul) Franco? Me invitó a la inauguración del año constitucional el 2020 y ¡ahí estuve! ¡Con todos los magistrados en el evento!”, se lee en el escrito.

También señala: “Jueces y fiscales al servicio del régimen de la dictadura de Arce arman procesos inventados y falsos. Me tienen en total indefensión. ¡Procesos políticos donde lo jurídico no tiene ningún valor! Sin justicia independiente no hay democracia”

Junto a estas palabras, el entorno de la exautoridad, que maneja sus redes sociales, publicó un mensaje propio en el que sostienen que el presunto fraude electoral de 2019 y el hecho de que la exautoridad asumiera la presidencia de forma constitucional no podrán ser borrados.

“Podrán quitar su salud con torturas y prisión injusta. Podrán hacer oídos sordos a sus derechos. Pero no podrán borrar el fraude ni que Jeanine Añez asumió como presidenta constitucional por la democracia”, se lee en un mensaje de su cuenta de Twitter.