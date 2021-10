Añez desde la cárcel: «¡Resistiré, es la lucha de todos los bolivianos!»

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital

“¡Resistiré, es la lucha de todos los bolivianos!”, se lee en la breve carta que el exdiputado Amilcar Barral asegura que recibió de la expresidenta Jeanine Añez cuando la visitó, este domingo, en el penal de Miraflores de La Paz.

En la nota, a la que accedió Pagina Siete Digital, Añez firma como “presa política”. Además, agradece el «apoyo» de los bolivianos.

“Logramos ingresar a la Cárcel de Miraflores, visitar y reunirnos por casi 2 horas con la Expresidenta Jeanine Añez, más tarde le contamos, como la vimos de salud, que conversamos y que mensaje escribió para todos los bolivianos”, había anunciado el exlegislador opositor.

El viernes, Añez se descompensó en una audiencia virtual. Un día después, la justicia decidió ampliar su detención preventiva por cinco meses más.

Su familia y abogados denunciaron en reiteradas ocasiones que la salud de Añez se deteriora de manera considerable y pidieron medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Uno de los mensajes que generó preocupación en los líderes de oposición y su familia surgió en circunstancias en las que la exmandataria se autolesionó.

«Ya no quiero vivir. Mis hijos necesitan hacer su vida. Ya no quiero más medicamentos que no sé cuáles son. Pido por favor a mis carceleros me digan que estoy tomando», reseña el tuit publicado a fines de agosto.