Añez se declara rea del odio y dice que el TCP y una ley la avalaron

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital

La expresidenta Jeanine Añez difundió hoy una carta pública dirigida al presidente Luis Arce, en la que se declara rea del odio. En la misiva, la exmandataria agrega que su mandato se ejerció en estricto apego a lo dispuesto en la Constitución Política del Estado (CPE), y sostiene que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y una ley la avalaron

“No soy rea más que de la injusticia, del odio, de la persecución política y de una ideología que suplanta los preceptos de la legalidad con la condena anticipada característica de los regímenes totalitarios…”, se lee en la misiva de Añez a Arce, que se compartió en la cuenta de Twitter de la exmandataria.

La carta se difundió un día después de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitiera el comunicado y la sentencia constitucional 052/2021, que da a entender que su proclamación como presidenta del Estado, el 12 de noviembre de 2019, no fue constitucional.

Añez añade que las arbitrariedades del Gobierno de Arce llegaron al punto de desconocer su mandato como Presidenta Constitucional, un «absurdo inconcebible», porque –argumenta- ejerció en estricto apego a lo que dispone la Constitución, respecto a la sucesión constitucional.

La exmandataria expresa que su mandato estuvo refrendado por la Declaración Constitucional Plurinacional 001/2020, emitida por el TCP, el 15 de enero de 2020, y por la Ley 1270 del 20 de enero de 2020, mediante la cual, la Asamblea Legislativa Plurinacional -integrada en más de dos tercios de sus miembros por parlamentarios del MAS- ratificó la constitucionalidad de su mandato.

También puedes leer: Lima anuncia que el fallo del TCP reforzará el caso «golpe de Estado II» contra Añez

“Hoy hace exactamente hace siete meses que desde las dependencias de Gobierno me atacan y me torturan a diario, negándome el ejercicio de mis derechos fundamentales y privándome de mi libertad de manera abusiva e injusta. Siete meses de una mal llamada detención preventiva porque sin ni una sola prueba en mi contra ni una sola prueba de los delitos inventados, me mantienen prisionera negándome todas las garantías descritas en la Constitución”, indica Añez desde el penal de Miraflores.