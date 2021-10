Aprehenden a chofer de micro que ocasionó accidente múltiple que dejó más de 20 heridos

Fuente: Unitel

De acuerdo al informe de la Policía de Tránsito La Paz, la Fiscalía aprehendió al chofer del micro que ocasionó un accidente múltiple dejando seis vehículos afectados y más de 20 heridos. Este hecho se produjo la mañana de este martes en la avenida Julio Téllez de la zona Tacagua de La Paz.

De acuerdo al jefe de Tránsito de La Paz, Cnl. Ricardo Pérez, asegura que el accidente se produjo por falla en los frenos y por la pendiente de la avenida que habría influido a que el microbús implique velocidad.

“El chofer se encuentra en calidad de aprehendido, se encuentra ileso y según la hipótesis que está confirmada, el accidente fue a consecuencia de una falla en los frenos y también influyó la pendiente de la avenida”, informó la autoridad policial.

De acuerdo al informe médico de la clínica Santa Laura, los siete heridos que se encuentran en este nosocomio se encuentran estables, entre ellos una niña de dos años.

La mañana de este martes, el conductor de un micro de la línea 501 perdió el control y quedó estrellado en una jardinera tras impactar contra seis vehículos que quedaron con serios daños. Este hecho sucedió en la calle Julio Téllez de la zona Tacagua de la ciudad de La Paz.

Por su parte, un vecino afectado, cuenta que el frontis de su vivienda quedo destruido a consecuencia del impacto de uno de los vehículos que terminó estrellado en puertas de su domicilio.

“Hable con un dirigente del sindicato San Cristobal y me dijeron que me van a reponer los destrozos que hicieron en mi domicilio, de momento voy a ver qué pasará con mi casa, más bien no hubo ningún deceso”