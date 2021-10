Arde el parque nacional Madidi, Áñez enfrenta inanición, Dellien finalista, cívicos suman apoyos, gobierno recibió el pliego

Incendio forestal en el parque nacional Madidi

Un incendio forestal se ha producido en el Parque Nacional Madidi, en el norte del departamento de La Paz. Dolly Navi, autoridad de ese sector, señaló al portal Brújula Digital que hasta el momento no se conoce con precisión qué provocó el incendio forestal ni la superficie que ha sido afectada dentro de la reserva natural porque la ayuda tarda en llegar al lugar del incendio.

El Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y el director del Parque Nacional Madidi, una de las áreas con mayor diversidad natural en el mundo, respondieron al llamado de auxilio con bastante demora, señaló Navi, quien informó que “el incendio es muy riesgoso. Se necesita apoyo urgente, el incendio avanzó en el territorio indígena y el viento está haciendo avanzar el fuego”.

Si Jeanine Áñez muere, habrá dos responsables

Después de que la justicia determinara ampliar el encarcelamiento de la expresidenta Jeanine Añez por cinco meses más en el penal de Miraflores de La Paz, Carolina Ribera, su hija mayor, advirtió que “si muere mi madre, hago responsable al Gobierno y la justicia”. El ministro de Justicia, Iván Lima, dijo que el gobierno garantiza la salud de la exmandataria.

“Encontré a mi madre en posición fetal, temblando como una hoja, al borde de la inanición. 6 meses de una prisión política injusta y el juez la sigue condenando en base a suposiciones fiscales sin ninguna prueba. Si muere Jeanine Áñez, hago responsable al gobierno y la Justicia”, escribió Carolina Ribera en su cuenta de Twitter.

Hugo Dellien jugará la final del Challenger de Lima

El tenista boliviano Hugo Dellien consiguió este sábado el pase a la gran final del Challenger de Lima, luego de derrotar al suizo Johan Nikles en la semifinal del Circuito. Dellien sufrió para derrotar al europeo, quien ganó el primer set por 7-6. El Tigre de Moxos se repuso en el segundo y ganó 6-4. En la tercera cancha, le costó menos imponerse por 6-2.

El beniano buscará este domingo la corona del evento internacional ante el argentino Camilo Carabelli, en la cancha principal del Centro Promotor de Miraflores, en la capital peruana. Será la segunda vez que jueguen en circuito Challenger de Lima.

Plataformas se suman a las medidas de los cívicos

Luego de determinar una marcha para el 10 de este mes y un paro nacional movilizado el 11, los comités cívicos llamaron a otros sectores para que se sumen a las medidas de presión. El Conade, que organizó una reunión de plataformas ciudadanas para este lunes, anticipó que participará en la marcha y el paro en contra de la persecución política y leyes violatorias de los derechos humanos como el proyecto de Ley contra las Ganancias Ilícitas.

Manuel Morales, representante del Conade, confirmó la reunión de las plataformas ciudadanas. El sector gremial a nivel nacional también anunció un paro con cierre de fronteras, de centros de abasto y movilización de sus bases, pero aún resta definir si esa medida se desarrollará el lunes 11 de octubre, coincidiendo con el paro decretado por el movimiento cívico nacional.

Gobierno confirma que le llegó el pliego indígena

El viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, informó que el Gobierno recibió este viernes la Agenda Nacional de la marcha indígena que contiene las demandas, aunque la autoridad habló de 15 y no 16 puntos. Abdón Justiniano, uno de los líderes de la onceava Marcha Indígena, dijo a El Deber Radio que no negociarán con otra persona que no sea el presidente Luis Arce.

“El día de hoy (viernes), en horas de la tarde, han hecho llegar una carta al presidente Luis Arce y un pliego, que implica 15 puntos, es importante aclararlo (…). Hay temas que se van a poder resolver en un corto plazo, algunos con mayor plazo y otros que tendrán que esperar una nueva Constitución Política del Estado”, dijo el funcionario al programa Primer Plano de Bolivia Tv.