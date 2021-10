Asoban sugiere 5 medidas para evitar robos vía la banca digital

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

Las transacciones por banca digital en 2020 se dispararon y la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) recomienda cinco medidas básicas para que las operaciones sean seguras y los clientes del sistema financiero no sean objeto de estafas, robos o ataques a sus cuentas.

El secretario ejecutivo de Asoban, Nelson Villalobos, explica en esta entrevista cómo los servicios digitales aumentaron de forma exponencial por la pandemia de coronavirus y las restricciones de movilidad.

Señala que las transacciones son seguras, pero los clientes del sistema financiero deben precautelar su información.

Esto pasa, según Villalobos, por no proporcionar claves y usuario, no realizar transacciones en cafés internet, abrir y cerrar la aplicación luego de realizar las operaciones, ingresar a las plataformas solo desde dispositivos personales, desconfiar de promociones porque puede tratarse de phishing para atacar las cuentas de ahorro.

¿Cómo evoluciona la banca digital en el país?

La banca digital se trabaja hace muchos años, pero su aceptación en el público o consumidor financiero era lento, pero la pandemia hizo que la gente se interese mucho más en utilizar plataformas digitales y evitar los riesgos de contagio, aglomeraciones, exposición a la Covid-19 y es así que el uso de banca digital crece exponencialmente.

¿Cuánto crecieron las operaciones de banca digital?

Hasta 2018 las transacciones en el sistema de pagos estaban en cuatro millones por año, pero con la pandemia en 2020 las transacciones electrónicas de pago se han elevado a cinco millones de transacciones por mes. Imagínate el efecto que ha tenido la pandemia para que las transacciones por banca digital hayan tenido ese crecimiento exponencial.

¿Cuáles son las operaciones más comunes que realiza la gente por banca digital?

– La banca digital involucra muchos servicios, pero los más generalizados son los sistemas de pagos, transferencias electrónicas entre personas naturales, comercio y empresas, pagos de servicios básicos como luz, agua, teléfonos, celulares, pagos masivos de planillas salariales de las empresas, pago de aportes a las AFP, seguridad social, Segip e impuestos. También los bancos brindan servicios de apertura de cuentas de ahorro, consulta de créditos, saldos, pago de créditos contratados y tarjeta de crédito.

¿Las operaciones digitales superan a las físicas?

– Sí, como muestran las cifras, cada vez las transacciones digitales son mayores a las presenciales. Aunque en el país todavía el efectivo es el rey y hay mucha gente que sigue acudiendo a los bancos a cobrar un cheque, hacer depósitos.

¿Quiénes usan más los servicios digitales?

– La gente joven tiene mayor predisposición a las plataformas digitales porque nacieron con tecnología, ellos están más familiarizados a lidiar con el celular inteligente, el iPad, PC y laptop. Sin embargo, eso no excluye que gente de mediana edad, profesionales especialmente, la gente activa en el mundo de los negocios, en la actividad empresarial, comercial y de servicios es la que está inmersa. Los adultos mayores es el segmento etáreo donde la penetración de la banca digital es más lenta. Pero también hay mucha gente de tercera edad que usa estas plataformas porque para ellos hay beneficios adicionales porque no deben cargar dinero en efectivo y hacer fila en bancos exponiéndose a diferentes riesgos.

¿Las operaciones de banca digital son seguras?

– En Bolivia el sistema financiero no tiene nada que envidiar a los países industrializados o tecnológicos. Los servicios digitales se desarrollan y trabajan de acuerdo con estándares internacionales, tenemos un ecosistema de pagos altamente eficiente y seguro. Se adoptan tecnologías de ciberseguridad que son probadas en el mundo. Todas las operaciones se realizan en un marco de seguridad probada. Sin embargo, existe la delincuencia cibernética y en este mundo estudian y ven nuevas formas de ataques y muchas veces hay que estar un paso adelante para garantizar la seguridad. Siempre habrá casos de posibles estafas informáticas, pero se debe tener en cuenta que son casos aislados. En Bolivia se realizan cinco millones de transferencias electrónicas por mes y son mínimos los casos de fraudes, pero eso no significa que la banca no le preste atención, así sea un caso. La banca siempre está con la preocupación porque sus procesos digitales, informáticos no sean vulnerables.

¿La banca digital es segura en general, pero qué ocurrió entonces con una entidad en los últimos días, donde ha salido dinero depositado por los clientes?

– Son casos absolutamente aislados, los sistemas y plataformas digitales de las entidades financieras están construidos de acuerdo con estándares internacionales, no es posible vulnerar. Lo más probable es que a veces el consumidor financiero o desconoce o no es cuidadoso en el manejo de su información y datos personales.

¿Cuáles son las recomendacione de Asoban y medidas de seguridad que debe cuidar la gente cuando hace transacciones por banca digital?

– Lo primero es no dar a conocer claves de acceso o el usuario, su token o tarjeta de coordenadas que son procesos de seguridad que adoptan los bancos. Esos datos la gente no puede compartir por ningún motivo. Segundo, cuando se accede a un servicio por plataformas digitales, se abre la sección y cuando se termina la transacción es importante cerrar la sesión. Hemos visto casos en los que la gente abre sesión, hace la transacción y simplemente cambia de aplicación en el celular y no cierra la sección. Entonces cuando pierden el celular o existe una clonación y los delincuentes acceden a los datos, se encuentran con la sesión abierta. Por eso hay que cerrar siempre la sesión cuando se interactúa con la plataforma o web de un banco en el país.

Tercero se debe ingresar a los servicios financieros o plataformas en lo posible sólo a través de dispositivos conocidos: computadora, celular, Ipad. Cuarto, no hacer uso de las plataformas en cafés internet. Ahí el cliente tiene que tener mucho cuidado de cerrar la sesión. El dispositivo dice, por ejemplo, que te recordemos la clave y la gente para no molestarse en recordar claves acepta. Si hacemos eso en un dispositivo que no es nuestros estamos debilitando la seguridad. Quinto, los clientes no deben confiar en promociones. Hay muchos delincuentes que conocen de las nuevas tecnologías y a través de artificios trata de engañar a la gente con concursos y premios a cambio de llenar un formulario con los datos personales. Eso no se debe hacer, no se puede llenar con los datos personales esas promociones cuando hay ofertas tentadoras que se conocen como phishing.

¿La gente debe o puede confiar en la banca digital?

-Es importante que la población sepa que los servicios digitales que ofrecen los bancos y entidades financieras son plataformas absolutamente confiables, pero la gente debe ser cuidadosa con el manejo y protección de los datos personales y seguir las recomendaciones realizadas. Pero quiero dar a conocer que desde Asoban estamos coadyuvando en la construcción y puesta en funcionamiento de un sistema entre los bancos para compartir información respecto a este tipo de transacciones maliciosas, este tipo de cuentas involucradas con transacciones fraudulentas y que esto ayude a identificar a delincuentes y coadyuvar en los procesos penales que se puedan seguir después para frenar este tipo de daños al consumidor financiero.

HOJA DE VIDA