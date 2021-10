Atraco en El Alto: las balas pérdidas impactaron en casas y minibuses causando pánico

Fuente: Unitel

El atraco armado de $us 250.000 que se perpetró la mañana de este viernes en la calle Bolivia, en la ciudad de El Alto, desató el pánico en los vecinos y transeúntes luego de que los delincuentes empezaran a disparar al aire y en todas direcciones para amedrentar a sus víctimas. Resultado del robo armado, en el que los sujetos se llevaron $us 250 mil, hay dos heridos de bala que se recuperan en el hospital Agramont de la ciudad de El Alto, uno de ellos debe ser intervenido quirúrgicamente para que se le extraiga el proyectil. Uno de los dos lesionados fue afectado por una bala perdida. Las balas atravesaron ventanas, puertas y paredes También puede leer: Heridos de bala en atraco armado en El Alto se recuperan, uno será operado para que le extraigan el proyectil Estos proyectiles llegaron a los domicilios cercanos del atraco. Unitel visitó una de las casas afectadas en las que se ve cómo una bala atravesó una ventana, una puerta y llega hasta una de las paredes del inmueble. “Estábamos con nuestras actividades cotidianas cuando se escuchó un sonido bastante fuerte, luego los vecinos gritaron y la última bala hizo temblar la casa y estábamos consternados”, contó una de las afectadas. El dueño de una funeraria fue herido por una de estas balas que le llegó cerca de una de sus piernas y ahora se recupera en el hospital.

Los proyectiles también llegaron a vehículos del transporte público. Un minibús se vio afectado por las balas que atravesaron los parabrisas. Una señora que estaba dentro de esta unidad del transporte público bajó apenas unos segundos antes de que los disparos lleguen.

“Segundos han sido, faltando poquito me he salido del minibús, sino ahora yo hubiera sido la herida o me dejaba muerta”, contó la mujer que salvó su integridad por unos instantes. “Mi cabeza ahora me duele porque me he paralizado, yo no sabía si iba a morir”, añadió entre sollozos.