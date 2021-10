Ávila anuncia puntos de bloqueo en Tarija y asegura que no se pretende «perjudicar a la población»

Ya empiezan a instalar los puntos de bloqueo en Tarija. El transporte sindicalizado acata con repliegue de unidades, es decir que no habrá el servicio de transporte urbano.

Fuente: El País

Adrián Ávila, presidente del Comité Cívico de Tarija, informó este lunes que son 17 los puntos de bloqueo que se prevé instalar en la capital, en demanda de la anulación de la Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, aprobada en la Cámara de Diputados.

De acuerdo al dirigente cívico, desde las ocho de la mañana se van a instalar uno a uno los puntos de bloqueo en lugares estratégicos “para darle comodidad y soltura a la población”, a fin de no perjudicar a la ciudadanía en su cotidiano vivir.

“El paro no es para perjudicar a la población, no es para buscar enfrentamientos, simplemente es para que en el transcurso del día podamos mandar mensaje claro al Gobierno Central que Tarija está unida y no va a permitir que se apruebe este paquete de leyes tramposas que pretende controlar y someter a toda la sociedad”, dijo en Unitel.

Por su parte, Marco Guaygua informó que el sector del transporte apoya la medida con el repliegue de unidades, es decir que no habrá el servicio de transporte urbano departamental, de acuerdo a una resolución consensuada en toda Tarija. Los servicios de emergencia como ambulancias, policías y periodistas podrán transitar sin problemas durante esta jornada de paro.

Un punto de bloqueo instalado en proximidades de la avenida Belgrano